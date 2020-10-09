Розшукують неповнолітню кременчужанку, яка втекла з лікарні

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Якщо ви володієте інформацією - повідомте в поліцію

Вчора, 13 жовтня Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря місцевої дитячої лікарні, що близько 10:15 залишила відділення неповнолітня Нікітенко Аліна (2004 року народження), жителька Кременчука.





Дівчина була одягнена в комбінезон оранжевого кольору та сіру кофту. Раніше були випадки, коли неповнолітня тікала від рідних, повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.



У разі наявності будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітньої просимо повідомляти до поліції Кременчук за телефоном +380 (98) 739 26 30 або 102.