«Не хотів, щоб мої рідні та близькі дізналися, що таке війна, вибухи та біль»: Микола Тупало

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 655

«Захисники в обличчях. Герої поруч»: кременчужанин Микола Тупало повернувся до мирного життя, але у будь-яку хвилину готовий захистити Україну зі зброєю в руках

Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області до Дня захисника України поспілкувався з кременчужанином Миколою Тупалом.





Контролер І категорії підрозділу охорони Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області старший сержант Служби Микола Тупало. Чоловік у 2014 році вирушив на схід України аби захистити рідну землю. Як каже сам кременчужанин: «Не хотів, щоб мої рідні та близькі дізналися, що таке війна, вибухи та біль».







Микола ніс службу в таких населених пунктах, як Трьохізбенка та Кримське, де контролював підірваний ворогом міст через річку. Він разом з військовими ЗСУ, не давав ворогу рухатися далі. «Ні кроку назад!» - це про наших хлопців, які розуміли, що просто не мають права віддати жодного сантиметру рідної землі.



З 2015 року Микола ніс службу в одному з спецпідрозділів МВС, в складі якого він воював на Луганщині. Як згадує сам Микола, для нього це був найнапруженіший час у житті, адже ворог без зупинки обстрілював позиції українських воїнів з мінометів, установок «Град» та самохідних артилерійських установок, шматуючи українську землю снарядами. Попри це, серед його побратимів ніколи не було страху, ніхто ніколи не задавав питань – всі розуміли, навіщо вони тут.







Та міцна дружба, яка панувала серед українських воїнів, збереглася і до цього часу – хлопці продовжують спілкування і нині.



Зараз Микола несе службу в Автозаводському районному суді Кременчука, де застосовує свою професійність, пунктуальність та працьовитість для якісного виконання своїх посадових обов’язків. Як стверджує сам –тут він також стоїть на захисті держави.



Однак запевняє, що при необхідності готовий вирушити знов на схід країни без вагань. Мабуть, така впевненість і внутрішня сила Миколи і викликає глибоку повагу серед колег.





Напередодні свята за сумлінне виконання свої обов’язків Микола Тупало отримав грамоту від Кременчуцької міської ради.