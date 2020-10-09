Збірна України з футболу у себе вдома вперше в історії перемагає Іспанію

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 600

Матч з іспанцями, 13 жовтня на стадіоні Олімпійський, став для синьо-жовтих третім за сім останніх днів проти трьох останніх чемпіонів світу. Після поразок від Франції та Німеччини цього разу синьо-жовті здобули чудову перемогу. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.









У стартовому складі команди Андрія Шевченка порівняно з попереднім поєдинком, проти бундестіму, відбулося три зміни, усі — в лінії півзахисту. Маліновський відбував дискваліфікацію, а Коваленко з Циганковим розпочали гру в запасі. Також у запасі залишився вихованець кременчуцького футболу Роман Безус.





Замість цієї трійки вийшли Макаренко, Зубков та Шапаренко. Попри відносну стабільність, ще місяць тому такий склад, напевно, важко було уявити, але численні кадрові втрати внесли вимушені корективи.





Україна — Іспанія — 1:0 (0:0)

Гол: Циганков (76)

Україна: Бущан, Соболь, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук (Коваленко, 60), Макаренко, Шапаренко, Зубков (Циганков, 65), Ярмоленко (к), Яремчук. Запасні: М. Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатін, Шепелєв, Михайліченко, Безус. Тренер: Андрій Шевченко

Іспанія: Де Хеа, Регілон, П. Торрес, Рамос (к), Навас, Родрі, Каналес (Ольмо, 73), Меріно (Себальос, 46), Фаті (Ф. Торрес, 58), Родріго (Оярсабаль, 58), Траоре. Запасні: Аррісабалага, Сімон, Кампанья, Бускетс, Е. Гарсія, Гайя, Серхі Роберто. Тренер: Луїс Енріке

Арбітр: Павел Гіль (Польща)





Початок поєдинку підтвердив, що тренери українців обрали обережну тактику — господарі зустрічали суперників доволі низько. Утім, передумови для контратак виникали, тим більше іспанці були не безгрішні в передачах. Але позиційний наступ «Фурії Рохи» міг принести результат уже на 12-й хвилині, коли Бущан після удару Родріго витягнув м’яч з-під поперечини.





У першому таймі Георгій ще кілька разів доводив, що перебуває в повному порядку, здійснивши сейви після пострілів Фаті з гри й Рамоса зі штрафного. Але загалом збірна України продемонструвала високу ігрову дисципліну й чудову тактичну підготовку, позбавивши суперника простору. Незважаючи на значну перевагу гостей у володінні м’ячем, синьо-жовті зберігали впевненість і кілька разів вдало застосовували діагональні переведення на флангових гравців та закидання на Яремчука. Були в діях українців і яскраві епізоди, зокрема, дриблінг Зубкова в штрафному збірної Іспанії, який ледве не змусив сфолити Наваса.









Початок другого тайму залишився за підопічними Шевченка, які неодноразово небезпечно наближалися до воріт Де Хеа. Кілька їхніх перспективних атак були зупинені через офсайд, ще кілька — через прикрі обрізки замість останнього пасу. Ближче до завершення поєдинку здалося, що великі енергозатрати гравців почали даватися взнаки, і господарям усе важче стримувати наступ піренейців. Але саме в цей момент синьо-жовті провели ідеальну комбінацію. Бущан вдало розпочав атаку передачею на Караваєва, той продовжив на Ярмоленка, Андрій вивів на оперативний простір Циганкова, і Віктор відірвався від суперників та переграв Де Хеа ударом з правої. 1:0.





У хвилини, що залишилися, гості гостро атакували, але українці самовіддано захищалися та втримали переможний результат. Синьо-жовті вперше в історії обіграли збірну Іспанії, одну з найбільш авторитетних команд світу, та покращили свої шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй.









Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Іспанія 4 2 1 1 6—2 7 2. Німеччина 4 1 3 0 7—6 6 3. Україна 4 2 0 2 4—7 6 4. Швейцарія 4 0 2 2 5—7 2





14.11.2020

Німеччина — Україна

Швейцарія — Іспанія





17.11.2020