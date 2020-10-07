Кременчужанин Роман Безус не зміг допомогти збірній України у Франції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 554

Напередодні двох поєдинків у Лізі націй, із Німеччиною та Іспанією, синьо-жовті провели товариський матч із чинними чемпіонами світу. Через травми та позитивні тести на коронавірус у групи виконавців збірна України потрапила до надзвичайної ситуації — поза грою опинилося більше половини основного складу, а резервним воротарем у гостей був заявлений тренер команди Олександр Шовковський. За інформацією пресслужби УАФ, поєдинок, який навесні було перенесено через пандемію, усе ж таки відбувся, що само по собі вже стало неабияким досягненням.





У заявку потрапив вихованець кременчуцького футболу Роман Безус, який вийшов на заміну у другому таймі. Також збірній допомагав реабілітолог з Кременчука та «Кременя» Андрій Махно.





Франція - Україна - 7:1 (4:0)

Голи: Камавінга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, автогол), Толіссо (65), Мбаппе (82), Грізманн (89) — Циганков (52).

Франція: Манданда (Меньян, 46), Дінь, Лангле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Ауар (Погба, 60), Толіссо, Камавінга (Грізманн, 60), Н’Зонзі, Жиру (к) (Бен Йєддер, 74), Марсьяль (Мбаппе, 46). Запасні: Льоріс, Кімпембе, Коман, Канте, Ернандес. Тренер: Дідьє Дешам

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Миколенко (Чеберко, 46), Михайліченко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелєв, 62), Маліновський (Циганков, 46), Харатін, Шапаренко, Зубков (Безус, 71), Ярмоленко (к) (Яремчук, 62). Запасні: Шовковський, Пластун, Сидорчук, Караваєв. Тренер: Андрій Шевченко

Арбітр: Андріс Трейманіс (Латвія)

Попереджені: Маліновський (43), Харатін (50), Конопля (61)









У стартові хвилини українці намагалися налагодити контроль м’яча, навіть без особливого просування вперед, але французи недовго дозволяли суперникам вільно комбінувати та оформили швидкісний гол. Після навісу з лівого флангу Жиру пробив головою майже впритул, Бущан парирував удар, але 17-річний Камавінга першим встиг на підбір та через себе закинув м’яч у дальній кут - 1:0. У середині першого тайму досвідчений форвард збірної Франції Жиру, який проводив 100-й матч за національну команду, зробив собі подарунок до ювілею, оформивши дубль у ворота Бущана. До перерви рахунок на табло був - 4:0.





У перерві обидва тренери провели низку замін, причому в українців вийшов ще один дебютант — Чеберко. На початку другого тайму підопічні Шевченка продемонстрували непогане вміння за рахунок швидких контрвипадів використовувати вільні зони, які французи залишали позаду під час своїх атак. Ярмоленко відірвався від опікунів, але не влучив у ближній кут, а потім Циганков розмочив рахунок, завершивши свій прохід ударом під самісіньку стійку. Проте Франція зуміла збільшити свій відрив. Толіссо пробив у нижній кут з-за меж штрафного після скидки Мбаппе, а потім сам зірковий нападник «ПСЖ» відірвався від захисників та відзначився ударом під поперечину. На додачу засмутив Бущана ще й Грізманн, якому допоміг рикошет. 1:7 — болісна поразка української збірної, яка опинилася у важких обставинах.