Кому з кременчужан слід подавати документи на субсидію заново

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Органи соціального захисту нині розраховують субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період із жовтня 2020 по квітень 2021 року. Тим, кому субсидія була призначена в неопалювальний період (навіть у нульовому розмірі), звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Таким родинам субсидію нарахують на опалювальний період автоматично.





Проте є винятки - і в певних ситуаціях слід заново подати заяву та декларацію про доходи (відповідно до чинного порядку призначення субсидій).





Кому слід подати нову заяву та декларацію:

отримувачам субсидії, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (реєстрація або зняття з реєстрації);

тим, у кого відбулися зміни у складі сім’ї членів домогосподарства (народження дитини, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу);

орендарям приміщень, в яких закінчився термін дії договору оренди.

особи, які раніше отримували пільгу на ЖКП, а тепер вирішили перейти на субсидію (або відмовлялися від субсидії на неопалювальний період, щоб отримувати пільгу на ЖКП).





Документи для призначення житлової субсидії приймає Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» та його філії.





Прийом у ЦНАП ведеться за адресами: вул. Гагаріна, 14;вул. І.Приходька, 90;вул. Героїв України, 11-А.

Попередній записом за телефонами: 15-88, (0536)75-85-08, 096-097-15-88 (головний офіс) 097-907-15-88 (мкр. Молодіжний).







Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою або через дистанційні скриньки в органах соціального захисту населення





Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення допомоги можна отримати за телефонами «гарячої» лінії» в управліннях соціального захисту населення:





Автозаводський район - пр. Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (0536)75-86-85, (068)265-68-25.





Крюківський район: вул. І. Приходька, 90, тел. (05366)61363, (096)403-29-69, (095)582-03-92.