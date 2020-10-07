Кому з кременчужан слід подавати документи на субсидію заново

Органи соціального захисту нині розраховують субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період із жовтня 2020 по квітень 2021 року. Тим, кому субсидія була призначена в неопалювальний період (навіть у нульовому розмірі), звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Таким родинам субсидію нарахують на опалювальний період автоматично.
Проте є винятки - і в певних ситуаціях слід заново подати заяву та декларацію про доходи (відповідно до чинного порядку призначення субсидій).
Документи для призначення житлової субсидії приймає Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» та його філії.
Прийом у ЦНАП ведеться за адресами: вул. Гагаріна, 14;вул. І.Приходька, 90;вул. Героїв України, 11-А.
Попередній записом за телефонами: 15-88, (0536)75-85-08, 096-097-15-88 (головний офіс) 097-907-15-88 (мкр. Молодіжний).
Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою або через дистанційні скриньки в органах соціального захисту населення
Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення допомоги можна отримати за телефонами «гарячої» лінії» в управліннях соціального захисту населення:
Автозаводський район - пр. Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (0536)75-86-85, (068)265-68-25.
Крюківський район: вул. І. Приходька, 90, тел. (05366)61363, (096)403-29-69, (095)582-03-92.