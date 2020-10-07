У Кременчуці двоє жінок видурили у пенсіонерки 92 тисячі гривень

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Гроші забрали під виглядом обміну старих купюр на нові. У результаті потерпіла залишилася із сувенірними папірцями

7 жовтня 80-річну жінку обдурили дві шахрайки. Кременчуцький відділ поліції розповів деталі інциденту. До квартири пенсіонерки на вулиці Пугачова завітали дві жінки. Вони увійшли в довіру до старенької, «завалили» її інформацією про необхідність обміну старих купюр на нові. Сказали, що зробити це треба у короткий термін.





Жінка повірила у ці розповіді та віддала всі гроші. Мова йде про 92 тисячі гривень. У результаті залишилася із сувенірними папірцями.





Правоохоронці закликають сусідів одиноких пенсіонерів: якщо побачили підозрілих людей біля їх квартир, конфіденційно повідомте на «102». Зробити це варто для того, щоб поліцейські перевірили відповідних осіб.





Нагадаймо, що працівники жодного державного органу не ходять по домівках та не обмінюють старі купюри на нові. Якщо гроші вийшли з обігу, їх варто нести в банк. Там мають зробити обмін. Передайте цю інформацію своїм літнім родичам.