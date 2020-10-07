«Лобове» ДТП неподалік Решетилівки: загинула одна людина

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7 жовтня, близько 17.30, на автодорозі «Київ-Харків», неподалік Решетилівки, сталася ДТП за участю автомобілів Volkswagen Transporter та Skoda Fabia. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, за кермом Volkswagen Transporter був 22-річний мешканець Вінницької області. Попередньо відомо, що він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі «Шкодою», якою керував 41-річний мешканець Запорізької області.





У результаті зіткнення водій автомобіля Volkswagen Transporter та його 22-річна пасажирка, а також водій автомобіля Skoda Fabia, отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до першої міської лікарні Полтави. 42-річний пасажир автомобіля Skoda Fabia загинув на місці події.





ГУ ДСНС у Полтавській області повідомило, що рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали травмованого водія зі «Шкоди» та передали «швидкій».





Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.