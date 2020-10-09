Кременчуцькій культурі додадуть грошей на зарплату

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 230

Тепер до кінця року вистачить, запевняє керівник управління культури виконкому

Міському Палацу культури, Центру дозвілля та музичній школі №3 додадуть грошей на зарплату. Підготовлений проєкт рішення виконкому про перерозподіл бюджетних асигнувань, його погодила депутатська бюджетна комісія. В цілому на зарплату з нарахуваннями додадуть 225 тисяч гривень.





Як пояснив під час засідання бюджетної комісії керівник управління культури Володимир Кондрашов, до кінця року цим закладам не вистачало на заробітну плату з урахуванням надбавок. Тому гроші «перекинули» від опалення: а на ці потреби залишку вистачить.





За словами Кондрашова, грошей від перерозподілу вистачить на зарплату до кінця року.