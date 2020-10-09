Завтра частина центру Кременчука сидітиме без води

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води
13 жовтня «Кременчукводоканал» планує виконати заміну частини водопровідної мережі від вулиці Сердюка до вулиці Соборної. Проведення робіт супроводжуватиметься тимчасовою перервою централізованого водопостачання в житлових будинків, установ, організацій у період із 8.30 до 20.00.
У період проведення робіт можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
Адміністрація КП «Кременчукводоканал» звертається до споживачів з проханням зробити необхідний запас води.
Контактний телефон: +38 (0536) 74-70-70, +38 (067) 403-97-86, (050) 305-45-71.