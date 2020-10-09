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Кременчук

Завтра частина центру Кременчука сидітиме без води

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 1 307

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води

13 жовтня «Кременчукводоканал» планує виконати заміну частини водопровідної мережі від вулиці Сердюка до вулиці Соборної. Проведення робіт супроводжуватиметься тимчасовою перервою централізованого водопостачання в житлових будинків, установ, організацій у період із 8.30 до 20.00.  


Зокрема, під час виконання робіт буде припинено водопостачання у:

  • Вулиця Ігоря Сердюка №№ №31/16, №33 («Зебра»).
  • Вулиця Лейтенанта Покладова №№3 (Департамент освіти), 5, 7, 11/29, 12 (Д/С №18), 10А, 10Б, 18.
  • Вулиця Небесної Сотні №№ 21/35, 27Б.
  • Вулиця Майора Борищака №№ 6/20, 9 (Д/С №29).
  • Вулиця Соборна №№ 16/9 («Будинок торгівлі»), 18/14, 22/19, 24/14.
  • Вулиця Івана Мазепи №№ 26Б (Діагностичний центр «Менора»), 30, 30А (ЦТП-108).
  • Система поливу та водопостачання фонтану у сквері ім. О.Бабаєва.

У період проведення робіт можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

 

Адміністрація КП «Кременчукводоканал» звертається до споживачів з проханням зробити необхідний запас води.

Контактний телефон: +38 (0536) 74-70-70, +38 (067) 403-97-86, (050) 305-45-71.

 
 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчугводоканал ремонт водопостачання
компанія «Інтера Люкс»

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