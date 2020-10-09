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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть жителя Карлівки, який перевозив понад п'ять кілограмів «трави»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 425 Коментарів: 1

 

Водія зупинили через несправні габаритні вогні на автівці. Далі з'ясувалося, що чоловік керував машиною без документів, а в багажнику перевозив 5,5 кілограмів канабісу

Прокурори Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури підтримуватимуть публічне обвинувачення в суді стосовно жителя Карлівки. У машині, якою він керував, знайшли кілька кілограмів канабісу.


14 вересня під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль через несправність габаритних вогнів. Потім з’ясували, що водій керував машиною без документів, а в багажнику перевозив нарковмісні рослини.


Як повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури, експертиза встановила, що то – канабіс. У перерахунку на суху речовину – майже 5,5 кілограмів.


Чоловіку інкримінують незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів в особливо великих розмірах без мети збуту (ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: наркотики марихуана
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Serpan:
Сьогодні, 14:53

Уважаемый "Телеграф", почему нельзя писать комментарии под "продажными" статьями с пометкой "політична реклама"??? Да, они купили кусочек сайта, без проблем...но мы же за честные выборы или как всегда навыбираем додиков по приватке....


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