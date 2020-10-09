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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Ferrexpo запускають корпоративну освітню платформу для жінок Fe_munity

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 600

Шукатимуть таким чином основу кадрового резерву на керівні позиції у подальшому

8 жовтня 72 працівниці середньої ланки компанії Ferrexpo розпочали навчання за 10-модульною програмою Fe_munity в Горішніх Плавнях, повідомляє пресслужба підприємства. 

 

- У 2019 році ми провели перший гендерний аналіз, який допоміг з’ясувати, що порівняно з іншими подібними світовими компаніями нашої галузі ми знаходимося серед лідерів за відсотком жінок, які працюють на підприємстві. Близько третини нашого колективу – жінки, але співвідношення чоловіків і жінок на керівних посадах значно нижче середнього. Збільшення кількості жінок на керівних позиціях стало одним із основних акцентів для підприємств Ferrexpo у процесі впровадження політики гендерної рівності, але не єдиним, – коментує Голова Правління Ferrexpo Poltava Mining Віктор Лотоус. 

 

Тримісячний інтенсив має змішаний формат: три модулі пройдуть офлайн, решта 7 – онлайн. Викладачами курсу стануть кращі практики в галузях управління змінами, фінансів, менеджменту конфліктів та ін. Гостьовими спікерами проєкту стануть власниці блискучих корпоративних кар’єр:

  • Ярославна Блонська, керівниця компанії «Феррекспо Сервіс»
  • Тетяна Лукинюк, Генеральна директорка Red Bull  Україна
  • Юлія Семенченко, директорка заводу P&G у Варшаві. 
- Наше традиційне культурне середовище таке, що жінки часто сприймаються виключно в певних ролях: матері, дружини і т.д. Безумовно це впливає на впевненість жінок у виборі професії чи кар’єрному зростанні. І це у той час, як у нашому місті, і в Україні загалом. Багато талановитих, у тому числі в галузі точних наук, жінок. Все, що м необхідно для успіху – підтримка, мотивація і більше віри у власні сили. Це і лягло в основу школи Fe_munity. Перший набір до Fe_munity склав понад 70 осіб. Учасниці проєкту – це працівниці, які мають високий потенціал для подальшого росту, саме вони складуть основу нашого кадрового резерву на керівні позиції у подальшому, – ділиться директор з управління персоналом і побуту Ferrexpo Poltava Mining Анна Адом.

 

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo Горішні Плавні навчання
компанія «Інтера Люкс»

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