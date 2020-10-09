Кременчужан кличуть пройти тритижневий курс Internet Marketing

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 548

Кременчужан кличуть пройти курс Internet Marketing, який організовує Київський молодіжний центр. Про це сповістив департамент освіти і науки Полтавської ОДА.





- Для кого? Для тих, хто хоче отримати навички сучасної професії та працювати без прив'язки до часу, місця та ситуації. Що буде? Менше, ніж за місяць, ти опануєш основні інструменти диджитального просування. Що й казати: сучасні проблеми потребують сучасних рішень, - йдеться у повідомленні.





Теми лекцій такі:

з чого складається інтернет-маркетинг;

як визначати ЦА та конкурентів;

як розробляти landing page;

як робити веб-аналітику;

як створювати SEO-тексти;

як вести соціальні мережі;

як працює контент-маркетинг;

як налаштовувати контекстну рекламу;

які є тонкощі e-mail-маркетингу;

що таке А/В тестування.



Коли: 20 жовтня — 10 листопада.

Де: онлайн-лекції в YouTube.





Зареєструватися на курс можна за посиланням.