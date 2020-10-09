Біля Горішніх Плавнів у Дніпрі потонув рибалка - чоловіка не знайшли

Вчора, 22:00 Переглядів: 736 Коментарів: 1

12 жовтня під вечір у районі Горішніх Плавнів у Дніпрі потонув рибалка. Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівського міського сектору ДСНС.





Зі слів свідків, рибалка перебував на гумовому човні один, потім в якийсь момент, обпершись на борт човна, випав з нього у воду. Рибалки, що були поруч місця трагедії швидко допливли до човна, але чоловіка не виявили.







Рятувальники КП «Спецеко» разом з рятувальниками та слідчими провели поверхневе обстеження акваторії річки Дніпро, але рибалку так і не знайшли.





Завтра вранці водолази КП «Спецеко» продовжать пошуки.