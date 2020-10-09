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Біля Горішніх Плавнів у Дніпрі потонув рибалка - чоловіка не знайшли

Вчора, 22:00 Переглядів: 736 Коментарів: 1

 

Завтра водолази продовжать пошуки

12 жовтня під вечір у районі Горішніх Плавнів у Дніпрі потонув рибалка. Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівського міського сектору ДСНС.


Зі слів свідків, рибалка перебував на гумовому човні один, потім в якийсь момент, обпершись на борт човна, випав з нього у воду. Рибалки, що були поруч місця трагедії швидко допливли до човна, але чоловіка не виявили.


 


Рятувальники КП «Спецеко» разом з рятувальниками та слідчими провели поверхневе обстеження акваторії річки Дніпро, але рибалку так і не знайшли.


Завтра вранці водолази КП «Спецеко» продовжать пошуки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні Дніпро утопленник
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 231
zzzzzz:
Вчора, 22:54

Сегодня там лодок немеряно было


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