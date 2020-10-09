За вихідні патрульні тричі знайшли наркотики у кременчужан

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Протягом останніх вихідних патрульні тричі знайшли наркотики у кременчужан. Про це сповіщає патрульна поліція Кременчука.





Перший випадок трапився неподалік Крюківського мосту. Троє чоловіків нишпорили лісосмугою, коли їх помітили патрульні. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в одного з них поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору та згорток із фольги з подрібненою речовиною рослинного походження.





Ще один випадок трапився на провулку Поштовому. 35-річний громадянин всіляко намагався уникнути спілкування з патрульними. Як з’ясувалося, він мав паперовий згорток з речовиною рослинного походження.





Третій випадок зафіксували патрульні на вулиці Вадима Пугачова. 37-річний чоловік помітно нервував та поводився підозріло. Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», поліцейські провели поверхневу перевірку і знайшли колбу, в якій був поліетиленовий пакунок з речовиною жовтого кольору.





У всіх випадках патрульні викликали на місця слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Виявлені наркотики у присутності понятих вилучили для проведення експертизи.