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За вихідні патрульні тричі знайшли наркотики у кременчужан

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 447

 

Виявлені речовини у присутності понятих вилучили для проведення експертизи

Протягом останніх вихідних патрульні тричі знайшли наркотики у кременчужан. Про це сповіщає патрульна поліція Кременчука.


Перший випадок трапився неподалік Крюківського мосту. Троє чоловіків нишпорили лісосмугою, коли їх помітили патрульні. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в одного з них поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору та згорток із фольги з подрібненою речовиною рослинного походження.


Ще один випадок трапився на провулку Поштовому. 35-річний громадянин всіляко намагався уникнути спілкування з патрульними. Як з’ясувалося, він мав паперовий згорток з речовиною рослинного походження.


Третій випадок зафіксували патрульні на вулиці Вадима Пугачова. 37-річний чоловік помітно нервував та поводився підозріло. Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», поліцейські провели поверхневу перевірку і знайшли колбу, в якій був поліетиленовий пакунок з речовиною жовтого кольору.


У всіх випадках патрульні викликали на місця слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Виявлені наркотики у присутності понятих вилучили для проведення експертизи.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики полиция выходные
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