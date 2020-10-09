З листопада електронні журнали та щоденники стануть доступними всім українським школам

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 420 Коментарів: 2

У листопаді цього року державні електронні журнали та щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі. Про це інформує Міністерство овіти і науки України.





МОН розпочало проєкт з пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних е-журналів та е-щоденників. У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь щонайменше по два-три заклади освіти з кожної області. Тестування триватиме з 5 до 16 жовтня. Отримані від вчителів та адміністрацій шкіл зауваження опрацюють та врахують при налаштуванні системи.





- Сьогодні на ринку освітніх послуг е-журнали та е-щоденники – це не новинка. Є достатньо комерційних пропозицій щодо комплексних цифрових рішень для шкіл, які містять ці сервіси. Але не всі школи можуть собі дозволити їх собі фінансово. Тому ми пропонуємо базову безкоштовну версію електронних журналів та щоденників, а школи вже зможуть обирати, – зазначив заступник міністра освіти і науки Артур Селецький.





Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО) – це інструмент зі збору освітньої статистики.









Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді.





- Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому, завдяки широкому застосуванню електронних журналів, коли учень змінюватиме школу, вся інформація про його успішність, здобутки тощо буде прямувати за ним до нового навчального закладу. А для нас буде відкрита ще й можливість переспрямовувати за таким учнем державні кошти на його навчання, – зауважив Артур Селецький.





Батьки матимуть змогу у режимі онлайн бачити у е-щоденниках інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. У разі переведення учнів на дистанційне навчання, школярі зможуть за допомогою електронних щоденників отримувати завдання та слідкувати за змінами, що відбуваються у школі.