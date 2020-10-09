З листопада електронні журнали та щоденники стануть доступними всім українським школам

У листопаді цього року державні електронні журнали та щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі. Про це інформує Міністерство овіти і науки України.
МОН розпочало проєкт з пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних е-журналів та е-щоденників. У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь щонайменше по два-три заклади освіти з кожної області. Тестування триватиме з 5 до 16 жовтня. Отримані від вчителів та адміністрацій шкіл зауваження опрацюють та врахують при налаштуванні системи.
Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО) – це інструмент зі збору освітньої статистики.
Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді.
Батьки матимуть змогу у режимі онлайн бачити у е-щоденниках інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. У разі переведення учнів на дистанційне навчання, школярі зможуть за допомогою електронних щоденників отримувати завдання та слідкувати за змінами, що відбуваються у школі.