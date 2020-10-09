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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

З понеділка кременчуцькі школярі навчатимуться у дві зміни

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2 153

 

В офлайні у школярів буде по 3-4 уроки, інші - онлайн

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, з 12 жовтня школи Кременчука працюватимуть у дві зміни, повідомляє пресслужба мерії.


Початкові класи навчатимуться по 3 уроки. Перша зміна - з 8.00 до 11.00. З 11.00 до 12.00 проводитиметься санітарна обробка приміщень. Друга зміна - з 12.00 до 15.00.


В учнів 5 - 11 класів буде по 4 уроки. Відповідно перша зміна навчатиметься з 8.00 до 12.00, потім санітарна година з 12.00 до 13.00. Друга зміна навчатиметься з 13.00 до 17.00. Інші уроки проводитимуться в онлайнрежимі.


Також звертаємо увагу батьків, що відбудуться зміни і у процесі харчування учнів початкових класів - вони отриуватимуть виключно фасовану продукцію та чай, тому що за 3 години кухарі просто не встигнуть нагодувати всіх і помити посуд. Діти пільгових категорій, яких небагато, харчуватимуться як і раніше.


Що ж до роботи дитячих садочків, то тут поки що змін не буде. 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: galnet.fm
Теги: навчання коронавірус школа школярі
компанія «Інтера Люкс»
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