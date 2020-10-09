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Кременчук

На выходные синоптики прогнозируют незначительное похолодание и дождь

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 782

 

По некоторым прогнозам, в воскресенье возможна гроза

На выходных в Кременчуг придёт незначительное похолодание, а в воскресенье ещё и дождь.


 

Gismeteo обещает на выходные температурный режим от +11°С до +18°С, а в воскресенье, 11 октября, осадки почти целый день.


 

По данным Sinoptik, температура на уикенд не превысит +20°С: минимум составит +9°С, а максимум +18°С. Во второй половине дня в воскресенье, 11 октября, периодически будет пускаться мелкий дождь.


 

Что касается Ventusky, этот погодный портал даже прогнозирует грозу в воскресенье, 11 октября, в обеденное время. Столбики термометров покажут от +11°С до +19°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ru.depositphotos.com
Теги: прогноз погода осень дождь похолодание
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