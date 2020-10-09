На выходные синоптики прогнозируют незначительное похолодание и дождь

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 782

На выходных в Кременчуг придёт незначительное похолодание, а в воскресенье ещё и дождь.





Gismeteo обещает на выходные температурный режим от +11°С до +18°С, а в воскресенье, 11 октября, осадки почти целый день.





По данным Sinoptik, температура на уикенд не превысит +20°С: минимум составит +9°С, а максимум +18°С. Во второй половине дня в воскресенье, 11 октября, периодически будет пускаться мелкий дождь.





Что касается Ventusky, этот погодный портал даже прогнозирует грозу в воскресенье, 11 октября, в обеденное время. Столбики термометров покажут от +11°С до +19°С.