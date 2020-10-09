На Полтавщині викрили групу осіб, які обікрали кілька фірм на 164 мільйони гривень

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У Полтавській області викрили групу осіб, які обікрали три товариства на понад 164 мільйони гривень. Як повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області, злочинна група привласнила у трьох товариств та їх засновників кошти.





Учасникам інкримінують протиправне заволодіння майном (ч. 3 ст. 206-2) Кримінального кодексу України.









Діяльність п’ятьох осіб викрили працівники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Група обманювала підприємців, використовуючи підроблені документи, печатки та бланки.





- Загальна вартість активів, привласнених учасниками злочинної групи, становить понад 164 мільйони гривень. Фігурантам вручили підозри за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями їх засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, - заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.





Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.