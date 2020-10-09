Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили групу осіб, які обікрали кілька фірм на 164 мільйони гривень

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 712

 

Учасникам інкримінують протиправне заволодіння майном (ч. 3 ст. 206-2) Кримінального кодексу України

У Полтавській області викрили групу осіб, які обікрали три товариства на понад 164 мільйони гривень. Як повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області, злочинна група привласнила у трьох товариств та їх засновників кошти.


Учасникам інкримінують протиправне заволодіння майном (ч. 3 ст. 206-2) Кримінального кодексу України.


 


Діяльність п’ятьох осіб викрили працівники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Група обманювала підприємців, використовуючи підроблені документи, печатки та бланки.


- Загальна вартість активів, привласнених учасниками злочинної групи, становить понад 164 мільйони гривень. Фігурантам вручили підозри за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями їх засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, - заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.


Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: шахраї
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх