На Полтавщині викрили групу осіб, які обікрали кілька фірм на 164 мільйони гривень

Учасникам інкримінують протиправне заволодіння майном (ч. 3 ст. 206-2) Кримінального кодексу України
У Полтавській області викрили групу осіб, які обікрали три товариства на понад 164 мільйони гривень. Як повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області, злочинна група привласнила у трьох товариств та їх засновників кошти.
Учасникам інкримінують протиправне заволодіння майном (ч. 3 ст. 206-2) Кримінального кодексу України.
Діяльність п’ятьох осіб викрили працівники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Група обманювала підприємців, використовуючи підроблені документи, печатки та бланки.
Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.