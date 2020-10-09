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Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

До уваги кременчужан, які отримують субсидію: якщо ви змінили постачальника газу – повідомте про це УСЗН

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 656

 

Щоб не втратити субсидію, слід обов'язково повідомляти про зміну постачальника компослуги

Міністерство соціальної політики звертає увагу: з першого серпня цього року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу. 


Якщо ви скористалися своїм правом і змінили постачальника газу, щоб і надалі користуватися субсидією, слід обов’язково повідомити про зміну постачальника УСЗН за місцем проживання. 


Річ у тім, що органи соціального захисту щомісяця отримують від постачальників газу актуальну інформацію про тарифи, на основі якої формуються субсидії для одержувачів. і для правильності нарахування субсидій органи соцзахисту повинні мати інформацію про постачальника. 


Це стосується й інших видів послуг. Наприклад, якщо у вашому будинку послуги з управління надавала керуюча компанія, але потім співвласники створили ОСББ, про ці зміни теж слід повідомити УСЗН за місцем проживання. 


Про зміни слід повідомити УСЗН протягом 30 календарних днів.


Додаткові роз’яснення щодо призначення субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії» в управліннях соціального захисту населення:

  • Автозаводський район - пр. Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (0536)75-86-85, (068)265-68-25;
  • Крюківський район - вул. І. Приходька, 90, тел. (05366)61363, (096)403-29-69, (095)582-03-92.
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ubr.ua
Теги: субсидія газ УСЗН
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