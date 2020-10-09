Опалення на Раківці з'явиться не раніше листопада — ще ремонтують котел

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Опалення на Раківці з'явиться не раніше листопада. Як пролунало 8 жовтня у мерії на засіданні штабу з підготовки до зими, ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яка опалює Раківку, розпочала ремонт котла і обладнання пізніше запланованого терміну. Причинами цього називають заборгованість населення за тепло та проблеми з фінансуванням. (ТЕЦ КВБЗ продає теплову енергію КП «Теплоенерго» для потреб населення). НА КВБЗ обіцяють завершити ремонт котла на початку листопада.



Інші теплопостачальні організації міста - КП «Теплоенерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - завершили підготовку обладнання на мереж і готові до подачі теплоносія.



Нагадаємо, «стандартна» дата початку опалювального сезону — 15 жовтня. Проте, за правилами надання послуг, його розпочинають тоді, коли зовнішня температура повітря протягом трьох діб не перевищує +8 градусів.



У мерії повідомили, що департамент ЖКГ вже підготовив проєкти рішень виконавчого комітету про початок опалювального періоду 2020-2021 років. Рішення ухвалять у разі погіршення погодних умов. Цього року, як і минулого, подати тепло в оселі кременчужан планують за 3 дні. Процес налагодження теплопостачання житлових будинків по окремих стояках і квартирах займе ще кілька днів.



