У Кременчуці поліцейські перевіряють факт забруднення навколишнього середовища комунальниками

В ніч на 9 жовтня поліцейські відділення №1 Кременчуцького відділу поліції виявили факт ймовірного забруднення навколишнього середовища та довкілля, повідомляє пресслужба поліції.
Патрулюючи район вулиці Занасипський шлях, поліцейські виявили два автомобілі «КРАЗ» та «КАМАЗ», водії яких зливали нечистоти на відкритій території. Очевидці в соцмережах стверджують, що це машини «Кременчукводоканалу».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.