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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліцейські перевіряють факт забруднення навколишнього середовища комунальниками

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 742 Коментарів: 2

 

Транспортні засоби вилучені та поміщені на штрафмайданчик

В ніч на 9 жовтня поліцейські відділення №1 Кременчуцького відділу поліції виявили факт ймовірного забруднення навколишнього середовища та довкілля, повідомляє пресслужба поліції.


Патрулюючи район вулиці Занасипський шлях, поліцейські виявили два автомобілі «КРАЗ» та «КАМАЗ», водії яких зливали нечистоти на відкритій території. Очевидці в соцмережах стверджують, що це машини «Кременчукводоканалу».


- Слідчо-оперативна група міського відділу поліції задокументувала подію. На період слідства транспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, - повідомив Араік Кочкадамян, керівник відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції.


Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчугводоканал загрязнение нечистоты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

24
xikilla:
Сьогодні, 12:11

Вибачте, а це точно новини Кременчука???

повідомив Араік Кочкадамян, керівник відділення поліції №1 

 


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inattentive:
Сьогодні, 13:53

Цитата: xikilla

Вибачте, а це точно новини Кременчука???

повідомив Араік Кочкадамян, керівник відділення поліції №1 

 

Да из Николаева в Марту перевели.


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