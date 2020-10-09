На проспекті Лесі Українки копи «накрили» гральний заклад

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 539 Коментарів: 1

Про заклад повідомили до поліції мешканці багатоповерхівки, яка знаходилася поруч

У Кременчуці «накрили» нелегальний гральний заклад, про це сповістив Кременчуцький відділ поліції.





Інформація про роботу грального закладу надійшла до поліції нашого міста 8 жовтня від мешканців багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки. На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група міського відділу поліції.





Слідчі Кременчуцького відділу поліції провели санкціонований обшук в приміщенні, де надавалися послуги грального бізнесу, вилучили 18 системних блоків, монітори, роутери та чорнову документацію.





Зараз встановлюють осіб, що причетні до організації забороненого бізнесу, розпочали кримінальне провадження за статтею 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.