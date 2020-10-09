Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Надзвичайні новини

На проспекті Лесі Українки копи «накрили» гральний заклад

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 539 Коментарів: 1

 

Про заклад повідомили до поліції мешканці багатоповерхівки, яка знаходилася поруч

У Кременчуці «накрили» нелегальний гральний заклад, про це сповістив Кременчуцький відділ поліції.


Інформація про роботу грального закладу надійшла до поліції нашого міста 8 жовтня від мешканців багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки. На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група міського відділу поліції.


Слідчі Кременчуцького відділу поліції провели санкціонований обшук в приміщенні, де надавалися послуги грального бізнесу, вилучили 18 системних блоків, монітори, роутери та чорнову документацію.


Зараз встановлюють осіб, що причетні до організації забороненого бізнесу, розпочали кримінальне провадження за статтею 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: гральні автомати игровые автоматы
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

49
kremalex62:
Сьогодні, 14:28

Зачем далеко ходить-ул Шевченко№31-какое то время был компьютерный магазин потом еще что то-а сейчас нет ни одной вывески но объект работает.Что то похожее и там есть.Что игровой-не исключено


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх