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Кременчук, Все про ОСББ

У Кременчуці виник скандал з фінансуванням «теплих кредитів» для ОСББ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 332 Коментарів: 1

Мерія звернулася до правоохоронців, щоб повернути переплачені з бюджету гроші на підтримку заходів з енергоефективності

У місті виник скандал із подвійним фінансуванням з бюджету витрат на підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для впровадження заходів з енергоефективності. Про виявлені зловживання з боку ОСББ повідомив міський голова Віталій Малецький 8 жовтня під час засідання президії голів фракції та депутатських комісій.


Йдеться про використання коштів від міської Програми стимулювання енергозберігаючих заходів в будинках ОСББ. Так, міська програма створена додатково до відповідної державної програми. І це працює так: ОСББ бере пільговий кредит за державною програмою (держава компенсує частину тіла кредиту), а міська програма передбачає компенсацію до 15% нарахованих річних відсотків по «теплих» кредитах, виданих державою. Крім цього, є обласна програма компенсації 10% відсотків за цими ж кредитами. І ось тут, за словами мера, й виникло подвійне використання коштів.


- Ми по «теплих кредитах» зараз звернулися у правоохоронні органи для того, щоб вони розставили всі крапки над і в аспекті деяких зловживань, які деякі ОСББ дозволили собі в рамках освоєння цих бюджетних коштів. Були такі випадки, коли місто платило і за себе, і за Полтавську область (тобто там було співфінансування). Потім надходив на банк грант з Полтавської області. Здавалося б, кошти місту мали повернути (цю різницю). Але ці кошти заводилися на рахунки ОСББ і витрачалися ОСББ відповідно до своїх потреб. Загальна сума таких операцій, які мали б бути проведені державним банком та повернені в бюджет міста – близько 700 тисяч гривень, - заявив Віталій Малецький.


Мер зазначив, що про ситуацію повідомлені правоохоронні органи, і вони працюють над тим, як повернути кошти, переплачені ОСББ, до міського бюджету.


Разом з тим, міський голова зазначив, що 90% керівників ОСББ працюють добре і витрачають кошти за призначенням, але є винятки, коли певні керівники «використовують гроші для власних потреб».


Варто зазначити, що ще з минулого року міський бюджет затримував компенсацію відсотків за теплими кредитами ОСББ

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ОСББ теплі кредити фінансування бюджет
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

555
evil:
Сьогодні, 14:20

#яснопонятно

Виталий Алексеевич, как там дела с вашей сбежавшей хитрожопой бухгатершей? Поймали?

Кидайте сюда фото ее хари, мы всем городом будем ее ловить!

Ведь когда мы ее поймаем, сможем вернуть в бюджет целых три миллиона гривен, а не какие-то там 700 тысяч!


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ВСЕ ПРО ОСББ:

Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.

Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Як створити ОСББ, читайте тут.

Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com

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