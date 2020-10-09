У Кременчуці виник скандал з фінансуванням «теплих кредитів» для ОСББ

Мерія звернулася до правоохоронців, щоб повернути переплачені з бюджету гроші на підтримку заходів з енергоефективності
У місті виник скандал із подвійним фінансуванням з бюджету витрат на підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для впровадження заходів з енергоефективності. Про виявлені зловживання з боку ОСББ повідомив міський голова Віталій Малецький 8 жовтня під час засідання президії голів фракції та депутатських комісій.
Йдеться про використання коштів від міської Програми стимулювання енергозберігаючих заходів в будинках ОСББ. Так, міська програма створена додатково до відповідної державної програми. І це працює так: ОСББ бере пільговий кредит за державною програмою (держава компенсує частину тіла кредиту), а міська програма передбачає компенсацію до 15% нарахованих річних відсотків по «теплих» кредитах, виданих державою. Крім цього, є обласна програма компенсації 10% відсотків за цими ж кредитами. І ось тут, за словами мера, й виникло подвійне використання коштів.
Мер зазначив, що про ситуацію повідомлені правоохоронні органи, і вони працюють над тим, як повернути кошти, переплачені ОСББ, до міського бюджету.
Разом з тим, міський голова зазначив, що 90% керівників ОСББ працюють добре і витрачають кошти за призначенням, але є винятки, коли певні керівники «використовують гроші для власних потреб».
Варто зазначити, що ще з минулого року міський бюджет затримував компенсацію відсотків за теплими кредитами ОСББ.
Усі жителі багатоповерхівок тепер, згідно із законом, є їх співвласниками. До 1 липня 2016 року кременчужани мали визначити, як управляти своїм житлом.
Найбільш перевірений і відповідальний з цих способів управління, при якому жителі, дійсно, можуть впливати на стан будинку – створити ОСББ. Діяльність його регулюється Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Як створити ОСББ, читайте тут.
Про практику роботи ОСББ ми розповімо в цьому сюжеті. Якщо у вас виникли питання, ми підготуємо відповіді, пишіть t.donchenko88@gmail.com