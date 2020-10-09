У Кременчуці виник скандал з фінансуванням «теплих кредитів» для ОСББ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 332 Коментарів: 1

У місті виник скандал із подвійним фінансуванням з бюджету витрат на підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для впровадження заходів з енергоефективності. Про виявлені зловживання з боку ОСББ повідомив міський голова Віталій Малецький 8 жовтня під час засідання президії голів фракції та депутатських комісій.





Йдеться про використання коштів від міської Програми стимулювання енергозберігаючих заходів в будинках ОСББ. Так, міська програма створена додатково до відповідної державної програми. І це працює так: ОСББ бере пільговий кредит за державною програмою (держава компенсує частину тіла кредиту), а міська програма передбачає компенсацію до 15% нарахованих річних відсотків по «теплих» кредитах, виданих державою. Крім цього, є обласна програма компенсації 10% відсотків за цими ж кредитами. І ось тут, за словами мера, й виникло подвійне використання коштів.





- Ми по «теплих кредитах» зараз звернулися у правоохоронні органи для того, щоб вони розставили всі крапки над і в аспекті деяких зловживань, які деякі ОСББ дозволили собі в рамках освоєння цих бюджетних коштів. Були такі випадки, коли місто платило і за себе, і за Полтавську область (тобто там було співфінансування). Потім надходив на банк грант з Полтавської області. Здавалося б, кошти місту мали повернути (цю різницю). Але ці кошти заводилися на рахунки ОСББ і витрачалися ОСББ відповідно до своїх потреб. Загальна сума таких операцій, які мали б бути проведені державним банком та повернені в бюджет міста – близько 700 тисяч гривень, - заявив Віталій Малецький.





Мер зазначив, що про ситуацію повідомлені правоохоронні органи, і вони працюють над тим, як повернути кошти, переплачені ОСББ, до міського бюджету.





Разом з тим, міський голова зазначив, що 90% керівників ОСББ працюють добре і витрачають кошти за призначенням, але є винятки, коли певні керівники «використовують гроші для власних потреб».





Варто зазначити, що ще з минулого року міський бюджет затримував компенсацію відсотків за теплими кредитами ОСББ.