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Кол-центр ЦНАПу в Кременчуці змінив номер

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 160

 

Тепер легше запам'ятати номер 

Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці має новий номер кол-центру. Про це повідомляє пресслужба ЦНАПу. 


- 0960971588 - новий номер кол-центру ЦНАП. Друзі, вслід за оновленням офіційного вебсайту ЦНАП змінюємо телефонні номери Кол-центру ЦНАП. Тепер запам’ятати їх ще легше і ще простіше - йдеться у повідомленні. 


Телефони ЦНАпу:

  • 15-88 (безкоштовно для абонентів ПрАТ "МТС Україна", ТОВ "Лайфселл" та стаціонарних телефонів)
  • 096-097-15-88 (головний офіс)
  • 097-907-15-88 (мкр. Молодіжний)

Нагадуємо, що для суб’єктів звернень Кол-центр ЦНАП це:

  •  реальна можливість миттєво отримати відповідь на запитання, яке належить до повноважень ЦНАП;
  •  первинна консультація з приводу замовлення/отримання адміністративних послуг у ЦНАП;
  •  підбір максимально зручного часу для запису та реєстрація в електронну чергу головного офісу та відділень ЦНАП;
  •  можливість скасувати реєстрацію у черзі (за бажанням замовника послуги).
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
компанія «Інтера Люкс»

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