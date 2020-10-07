Кол-центр ЦНАПу в Кременчуці змінив номер

Тепер легше запам'ятати номер
Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці має новий номер кол-центру. Про це повідомляє пресслужба ЦНАПу.
- 0960971588 - новий номер кол-центру ЦНАП. Друзі, вслід за оновленням офіційного вебсайту ЦНАП змінюємо телефонні номери Кол-центру ЦНАП. Тепер запам’ятати їх ще легше і ще простіше - йдеться у повідомленні.
Телефони ЦНАпу:
- 15-88 (безкоштовно для абонентів ПрАТ "МТС Україна", ТОВ "Лайфселл" та стаціонарних телефонів)
- 096-097-15-88 (головний офіс)
- 097-907-15-88 (мкр. Молодіжний)
Нагадуємо, що для суб’єктів звернень Кол-центр ЦНАП це:
- реальна можливість миттєво отримати відповідь на запитання, яке належить до повноважень ЦНАП;
- первинна консультація з приводу замовлення/отримання адміністративних послуг у ЦНАП;
- підбір максимально зручного часу для запису та реєстрація в електронну чергу головного офісу та відділень ЦНАП;
- можливість скасувати реєстрацію у черзі (за бажанням замовника послуги).