Кол-центр ЦНАПу в Кременчуці змінив номер

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Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці має новий номер кол-центру. Про це повідомляє пресслужба ЦНАПу.





- 0960971588 - новий номер кол-центру ЦНАП. Друзі, вслід за оновленням офіційного вебсайту ЦНАП змінюємо телефонні номери Кол-центру ЦНАП. Тепер запам’ятати їх ще легше і ще простіше - йдеться у повідомленні.





Телефони ЦНАпу:

15-88 (безкоштовно для абонентів ПрАТ "МТС Україна", ТОВ "Лайфселл" та стаціонарних телефонів)

096-097-15-88 (головний офіс)

097-907-15-88 (мкр. Молодіжний)

Нагадуємо, що для суб’єктів звернень Кол-центр ЦНАП це: