В Україні хочуть легалізувати варіння самогону

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 808 Коментарів: 1

Наприкінці вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, мета якого – легалізувати самогоноваріння. Хочуть скасувати дві статті адмінкодексу: 176 та 177.





Стаття 176 передбачає відповідальність за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення. Своєю чергою стаття 177 забороняє придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.





–...На сьогодні по даному питанню не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природне право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб. Також, дана стаття підлягає скасуванню, оскільки норма статті має дискри мінаційний характер по відношенню саме до самогону домашнього виготовлення, оскільки виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок в домашніх умовах для власного споживання не тягне за собою відповідальності та не підпадає під дію Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.





Крім того, передбачено зміни до законодавства. Відповідно до них встановлять вимоги до матеріально-технічної бази осіб, що займаються самогоноварінням, оподаткування такої діяльності та відповідальність за порушення зазначених вимог.