Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
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Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні кременчужанин помер від COVID-19

Вчора, 21:58 Переглядів: 1 051 Коментарів: 2

 

Ще 9 осіб захворіли на коронавірусну хворобу

Сьогодні, 5 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли п'ять жінок віком від 42 до 62 років та чотири чоловіки віком від 71 до 80 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє - лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 5 осіб.


На жаль, сьогодні маємо один випадок смерті.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

41
ww:
Вчора, 22:36

Щось невтішно: щотижня смертельні випадки((


4 2
170
IIoJIKuJIo:
Вчора, 22:44

Ну и где те курицы и петухи, которые кукарекали здесь что никакого вируса нет, это все брехня?


5 2

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