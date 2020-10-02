Сьогодні кременчужанин помер від COVID-19

Вчора, 21:58 Переглядів: 1 051 Коментарів: 2

Сьогодні, 5 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли п'ять жінок віком від 42 до 62 років та чотири чоловіки віком від 71 до 80 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Сім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє - лікуються в інфекційному відділенні.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 5 осіб.



На жаль, сьогодні маємо один випадок смерті.