З 15 жовтня на Третій Занасип обіцяють запустити тролейбус

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 449 Коментарів: 1

З 15 жовтня у Кременчуці планують запустити тролейбус на автономному ходу на Третій Занасип, наразі проводять підготовчі роботи. Як повідомляють у мерії нашого міста, цей тролейбусний маршрут називатиметься №28А+ (вул. Мічуріна – вул. Молодіжна).





Сьогодні, 5 жовтня, новий тролейбус вперше вийшов на обкатку за маршрутом на Третій Занасип. Перші пасажири вже проїхалися у «гранатовому красені» від Центрального ринку до кінцевої зупинки на вулиці Мічуріна.





Тролейбус 28А+ курсуватиме з Молодіжного за маршрутом №3, перед Крюківським мостом повертатиме на вул. Першотравневу і рухатиметься до Третього Занасипу, а у зворотньому напрямку повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за маршрутом тролейбусу №5.