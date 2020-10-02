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З 15 жовтня на Третій Занасип обіцяють запустити тролейбус

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 449 Коментарів: 1

 

Новий тролейбусний маршрут називатиметься №28А+

З 15 жовтня у Кременчуці планують запустити тролейбус на автономному ходу на Третій Занасип, наразі проводять підготовчі роботи. Як повідомляють у мерії нашого міста, цей тролейбусний маршрут називатиметься №28А+ (вул. Мічуріна – вул. Молодіжна).


Сьогодні, 5 жовтня, новий тролейбус вперше вийшов на обкатку за маршрутом на Третій Занасип. Перші пасажири вже проїхалися у «гранатовому красені» від Центрального ринку до кінцевої зупинки на вулиці Мічуріна.


Тролейбус 28А+ курсуватиме з Молодіжного за маршрутом №3, перед Крюківським мостом повертатиме на вул. Першотравневу і рухатиметься до Третього Занасипу, а у зворотньому напрямку повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за маршрутом тролейбусу №5.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Занасыпь троллейбус тролейбус маршрут
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

86
D:
Сьогодні, 18:49

А давайте посмотрим , сколько вообще останется троллейбусов на автономном ходу в городе после 25.10.2020...


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