Де й о котрій 6 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
6 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Космонавтів, 39-76
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Бородинський 1-21
- пров. Олега Ольжича, 1-32
- просп. Лесі Українки, 61а, 61/2, 63
- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2а, 4а, 6а.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40
- вул. Івана Мазепи, 28, 30
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 "Б", 31/16
- вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 49а
- вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8
- б-р Пушкіна, 28/2
- вул. Кагамлицька, 1-60
- пров. Північний, 1-26
- пров. Ювілейний, 3-20
- пров. Чкалова, 22-34
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а
- пров. Леонова, 169
- вул. Приходька, 113-135
- вул. Верхньодніпровська, 3-21
- пров. Винахідників Бикова, 4-27
- вул. Олександрійська, 5-23.