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Де й о котрій 6 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 748

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Космонавтів, 39-76
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • пров. Чигиринський, 1-17
  • пров. Бородинський 1-21
  • пров. Олега Ольжича, 1-32
  • просп. Лесі Українки, 61а, 61/2, 63
  • вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2а, 4а, 6а.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40
  • вул. Івана Мазепи, 28, 30
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 "Б", 31/16
  • вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 49а
  • вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8
  • б-р Пушкіна, 28/2
  • вул. Кагамлицька, 1-60
  • пров. Північний, 1-26
  • пров. Ювілейний, 3-20
  • пров. Чкалова, 22-34
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а
  • пров. Леонова, 169
  • вул. Приходька, 113-135
  • вул. Верхньодніпровська, 3-21
  • пров. Винахідників Бикова, 4-27
  • вул. Олександрійська, 5-23.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго график отключения
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