Де й о котрій 6 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Чорноморська, 15-64

вул. Гайдамацька, 11-46

вул. Космонавтів, 39-76

вул. Кавалерійська, 8-49

вул. Василя Стуса, 32-64

пров. Чигиринський, 1-17

пров. Бородинський 1-21

пров. Олега Ольжича, 1-32

просп. Лесі Українки, 61а, 61/2, 63

вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2а, 4а, 6а.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: