Як працюватиме ЦНАП на День захисника України

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Завдяки святкуванню Дня захисника України на кременчужан чекає вихідний у середу, 14 жовтня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за наступним графіком.





Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

13 жовтня – з 8.00 до 19.00;

14 жовтня – вихідний день;

з 15 жовтня – згідно графіка.

Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

13 жовтня – з 8.00 до 16.00;

14 жовтня – вихідний день;

з 15 жовтня – згідно графіка.

Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

13 жовтня – з 8:00 до 16:15,

14 жовтня – вихідний день,

з 15 жовтня – згідно графіка.

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.