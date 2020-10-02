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Як працюватиме ЦНАП на День захисника України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 340

 

14 жовтня у ЦНАПі вихідний

Завдяки святкуванню Дня захисника України на кременчужан чекає вихідний у середу, 14 жовтня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за наступним графіком.


Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

  • 13 жовтня – з 8.00 до 19.00;
  • 14 жовтня – вихідний день;
  • з 15 жовтня – згідно графіка.

 

Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

  • 13 жовтня – з 8.00 до 16.00;
  • 14 жовтня – вихідний день;
  • з 15 жовтня – згідно графіка.

 

Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

  • 13 жовтня – з 8:00 до 16:15,
  • 14 жовтня – вихідний день,
  • з 15 жовтня – згідно графіка.

 

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП ЦПАУ выходные праздник график День защитника Украины
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