Як працюватиме ЦНАП на День захисника України

Завдяки святкуванню Дня захисника України на кременчужан чекає вихідний у середу, 14 жовтня. Тому Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України буде працювати за наступним графіком.
Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:
Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:
Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.