«З хорошими хлопцями нічого у спорті не доб'єшся»: «Кремінь» зустрівся з вболівальниками

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 602

У «Барселону» вболівальники «відправили» Сергія Білоуса, а головного тренера «Кременя» Олександра Головка зустріли оплесками. Цими вихідними на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулася зустріч з вболівальниками. Крім наставника «синьо-білих» на питання відповідали Валерій Курелєх, Сергій Білоус та заступник директора Вадим Маньковський. Близько години вболівальники розпитували про команду, травмованих гравців, потенційних новачків та реконструкцію стадіону.





Щоб потрапити на трибуни вболівальники проходили температурний скринінг та зайняли місця на стадіоні з дотриманням соціальної дистанції.





- Ваша думка однозначно є ключовою, адже ми граємо для вас. Без вашої участі футбол - не футбол, - подякував вболівальникам головний тренер.





- Олександр Борисович, для Вас це перший досвід клубного тренера. Як враження?

- Емоції різні: у нас були перемоги, поразки та нічийні результати. З одного боку досвід новий, бо ти на 99% залежиш від своєї власної роботи, чого не можна було добитися у роботі збірної, коли до тебе приїжджали готові футболісти. На початковому етапі виникли проблеми, бо створювався новий клуб на базі досвідченого клубу. Але організаційні моменти вирішувалися у форс-мажорному режимі. Фактично завдяки президенту та адміністративному штабу вдалося створити боєздатний колектив, який тільки зараз формується.

З хорошими хлопцями нічого у спорті не доб'єшся





- Вам подобаються спокійні гравці чи креативні, які запалюють матч?





- Вийшов Луїс й запалив... Вболівальники ходять на футболістів. Моя філософія така, що в команді мають бути місцеві гравці. Якщо вони будуть яскравими та креативними... У будь-якому спорті люблять грати першим номером та перемагати, не всім подобається грати від оборони. Мені подобаються футболісти, які виходять на футбольне поле з бажанням виграти боротьбу й добитися результату. Яким він буде - спокійним чи швидкісним - залежить від характеру. Тим і цікавіша команда, коли на поле виходить 11 чоловік, а 22, які є у заявці, й приймаєш рішення, хто саме з них вийде на поле.





З хорошими хлопцями по життю нічого у спорті не доб'єшся. Там повинні бути такі відірвані хлопці, з якими не завжди легко.





- Дякуємо за ігри. Питання такого плану: Ваш наступний суперник Верес, команда яка постійно провокує. Наскільки наша команда готова до такого стилю гри суперника?





- Скажу по рівню суперників Першої ліги - дуже хороший рівень. Казати про грубість та наглість - це спорт й будемо казати про спорт вищих досягнень, коли заробляєш кошти. Друге питання готові ми чи ні? Багато що залежить від суперника. Проаналізував ігри Вереса й десь на 80% до вечора понеділка буду орієнтовно знати, хто у них вийде у стартовому складі. По прізвищам Верес - команда Вищої ліги.





- В одному з інтерв'ю Ви сказали, що приблизно знаєте хто покине команду у міжсезоння... На Вашу думку, на які позиції необхідні підсилення?





- Хотілося почути вашу думку (вболівальників, - ред.). Я із задоволенням послухаю всіх, інша справа, які я роблю висновки, це залежить від професійної діяльності.





На що з трибун була озвучена позиція нападника:





- У нас нападники таранного типу. Чи не вважаєте, що для підсилення необхідно «бігунка», який забігатиме вперед, - зауважив один з вболівальників.





- По хорошому, три нападники - це норма. Хлопці грають так, як тренуються. Якщо тренувальний тонус слабкий, й немає сильних футболістів в тренувальному процесі, то нападник, який не бачить конкуренції, буде постійно знижувати рівень...













Про реконструкцію стадіону «Кредмаш»





- На якій зараз стадії реконструкція стадіону «Кредмаш»?





- Олександр Борисович правильно зауважив, зараз будується новий клуб. З'явився новий інвестор, людина ініціативна, у якої горять очі... Приємно відзначити, що крім Сергія Володимировича Ковніра з'являються нові спонсори - компанія «Суворов» та повертається «Альфатекс».





Щодо стадіону. Все що треба було від МФК «Кремінь», як основного замовника проєкту - виконано. Місто профінансувало проєктну документацію. Ви знаєте економічну ситуацію в країні й довелося перерозподілити кошти на боротьбу з коронавірусом. Проєктна документація вся готова. Сподіваємося, що бюджет асигнувань 2021 безумовно потрапить стадіон, - зауважив заступник директора Вадим Маньковський.





Про дербі з «Гірник-Спортом»





- Питання до Валерія Курелєха. Останній матч з «гірниками» випав, хоча до цього були бойові ігри. Чого не вистачило, щоб зіграти в нічию?





- Боляче перенесли поразку. Ми грали з Горішніми Плавнями - як для кого, а для нас це дербі. Не скажу, що за полем ворогуємо, а на полі необхідно було доводити, що ми - сильніші. Мабуть не змогли зіграти гостріше у нападі. Два стандарти хлопці виконали й перемогли. Дуже прикро, що два стандарти вирішили результат матчу. Сподіваюсь вдома порадуємо вас результатом, - відповів на питання Валерій Курелєх.





- Хочу висловитися на підтримку гравців, - звернувся до вболівальників головний тренер. - Давайте не забувати, що ми цей матч грали після програної гри, яка тривала 120 хвилин. Ми однозначно не розраховували грати 120 хвилин, при цьому на негативний результат. Хто грав у футбол розуміє, що це таке. Не захищаючи якісь свої тактичні помилки, налаштування команди, але давайте їх також розуміти, вони також люди. І в такому режимі, практично без зборів дуже важко показувати хорошу креативну гру... Хочу стати на захист хлопців, вони роблять все, що можуть й не завжди може виходити. Так що приймайте нас будь-якими, і в моменти поразки і в моменти перемоги.





- Ми вас любимо... просто хотілося почути від Валерія, що вони трохи втомилися, - додав вболівальник.





- Ну як можна втомитися від футболу. Це наша улюблена справа. Навпаки... змінилося все: керівництво, тренерський штаб, ми хочемо грати й на рівні показувати гру, - додав Валерій Курелєх.









Про відмову тренуватися на стадіоні «Нафтохімік»





- Є різниця грати на штучному й натуральному покритті?





- Організм у кожного по різному реагує на покриття. У когось з незвички можуть боліти спина та ноги. Ми в МФК «Кремінь» притримувались чергування - тренуємося на штучному, а, приїжджаючи до суперника, проводили легке тренування, щоб звикли м'язи.





Колективно вирішили, що краще тренуватися на стадіоні «Кремінь-Арена», оскільки це наше домашнє поле, то хай суперник прилаштовується під наше поле, а ми будемо їх брати «тепленькими».





Про зв'язку Білоус - Бичков: Бичков як поїзд відкривається





- Сергію, в останніх матчах в основному передачі проходили через Бичкова. Ти крім Богдана Бичкова когось бачиш?





- Бачу, але Бичков як поїзд відкривається. В тій грі, я вийшов на третій хвилині, дуже хвилювався... Бичков дуже швидкісний гравець, який постійно хоче загострити гру й виходить зіграти на нього. Станіслав Куліш більш досвідчений гравець й на нього легше зіграти на додачу. Такі як Бичков нам потрібні, з ним приємно зіграти.





Професійні клуби повинні добиватися результату.





- Олександр Борисович, кого вважаєте своїм вчителем?





- Хороше питання. Якби не казали, чи зможу я як тренер тренувати «Барселону»? Хоча зараз є ютуб, книжки, відео, а тренувати я не зможу, бо з дитячого віку так ніколи не тренувався й у мене не було певних задаток, наприклад грати як опорний півзахисник збірної Іспанії. Коли деякі тренери починають це робити, в першу чергу необхідно звернути увагу хто твій вчитель. Хороший приклад - Андрій Шевченко, його збірна зараз так грає. Андрій Шевченко скільки грав у «Мілані» та вчився в італійських тренерів. Згодом в Англії. А Сергій Ребров, який грав у Туреччині та Англії, його навчали іноземні спеціалісти. Наших тренерів навчали наші тренери. Ми даємо хороший фундамент, а ось креатив, тактику та інше - це залежність від конкретної людини, коли він як тренер зможе вчитися.





На результат впливає в першу чергу це батьківський вплив - генетика. Одна справа мої знання спортивні. Я закінчив школу з медаллю, й маю три освіти. Це не тому, що я такий розумний, а це такі гени - я з цікавістю дізнаюся нового, хочу самотужки залізти сам й вивчити. Й паралельно грав у футбол. Так само у тренерській професії весь симбіоз, який надали тренер Таврії Анатолій Заяєв, Лобановський, Сабо, закінчуючи Китаєм. Зараз я треную так, як не тренували. Наприклад, носити на собі футболістів... а по тактиці - це взагалі твої мізки, конкретно аналізуєш. Ці зони необхідно бачити, якщо Білоус передає у зону й футболіст .куди він має бігти, а якщо його в дитячому віці не навчили бачити ці зони? У мене немає часу навчати цьому.





Тут я створюю колектив для перемог. Професійні клуби повинні добиватися результату.





- Наша молодіжна збірна стає чемпіоном світу, а далі...





- Ви правильно сказали - команда стає, не футболісти...





- Ось Сергій Білоус, ще пару років й може грати у «Барселоні»...

- Не думаю що у «Барселоні». «Кремінь» - хороший клуб, достатньо, щоб він грав стабільно. Справа не в тому як він може грати, а те, як він може думати, які рішення може приймати.





Про травми гравців «Кременя»





- Олександр Головко, мій тезка - жартома почав відповідати на питання головний тренер Олександр Головко. - У березні тут клуб створювався без підготовки й грали вони на жилах з Володимировичем (Сергієм Свистуном - ред.), дякую йому, що він зберіг клуб й залишився у Першій лізі. Та Валерій Верелєх - це два футболісти, які грали на характері. Валера строхи старший більш досвідчений, він тримається. А Саша - випав, бо є людський ресурс.





Питання по Євгену Мурашову. Він впав на ключицю й зламав. Попереду фізіології не підеш, у нього перелом зі зміщенням. По функціональній складовій Євген готовий, ходить у тренажерний зал, тренується разом з нами. Друга справа, що не буде тонусу, але для цього потрібен час.