Кременчужанин рассказал, как он чуть не отдал мошенникам шесть тысяч гривен

Мужчина хотел купить телефон и уже договорился о сделке. Если бы не его внимательность, деньги ушли не по назначению
В редакцию ТЪ обратился кременчужанин Константин, который чуть не лишился денег из-за мошеннической схемы. Константин хотел купить телефон за почти 6 тысяч гривен. Вот что нам рассказал мужчина:
Если бы кременчужанин не понял, что сайт «липовый», то отправил бы деньги, а телефон так и не получил.
Чтобы вы не стали жертвой мошеннической схемы, не переходите по ссылкам, которые присылает вам потенциальный продавец/покупатель. Пользуйтесь только функционалом сайта, на котором происходит сделка. Также внимательно проверяйте адрес вебсайта. Это поможет сберечь ваши деньги.