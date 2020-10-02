Кременчужанин рассказал, как он чуть не отдал мошенникам шесть тысяч гривен

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 346

Мужчина хотел купить телефон и уже договорился о сделке. Если бы не его внимательность, деньги ушли не по назначению

В редакцию ТЪ обратился кременчужанин Константин, который чуть не лишился денег из-за мошеннической схемы. Константин хотел купить телефон за почти 6 тысяч гривен. Вот что нам рассказал мужчина:





- Здравствуйте! Хочу поделиться небольшой историей о новом способе мошенничества, на который я чуть не повелся. Суть состоит в создании фейковых ссылок для оплаты через сейф-сервис «Новой почты». Нашел я нужный товар на ОЛХ, связался с «продавцом». Он предложил мне воспользоваться сейф-сервисом по оплате и доставке «Новой Почты». Скинул мне ссылку на сайт «Новой Почты», изучав который, я понял, что попал на мошенника. Деньги я, конечно же, не перевёл. В первую очередь меня смутил домен сайта «.ch», а не привычный нам «.ua» (novaposhta.ch, вместо novaposhta.ua).









Если бы кременчужанин не понял, что сайт «липовый», то отправил бы деньги, а телефон так и не получил.





Чтобы вы не стали жертвой мошеннической схемы, не переходите по ссылкам, которые присылает вам потенциальный продавец/покупатель. Пользуйтесь только функционалом сайта, на котором происходит сделка. Также внимательно проверяйте адрес вебсайта. Это поможет сберечь ваши деньги.