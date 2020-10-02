11 жовтня у центрі Кременчука відбудуться шахові бої

11 жовтня відбудеться дитячий турнір з блискавичних шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020». Змагання відбудуться в ТЦ «Мега», 4 поверх (вул. Соборна, 15/42).
Близько 30 учасників 2003 р.н. та молодші, не нижче 4 розряду змагатимуться за звання кращого.
Учасники зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів (користуватись захисними масками)
Попередня реєстрація та довідки: тел./Viber 093 4477364
Підтвердження реєстрації в день гри: 10.15–10.45
Початок турніру: 11.00
Система проведення змагань – швейцарська, 9 турів.
Контроль часу: 5 хвилин на партію кожному гравцеві з додаванням 2 секунд на кожний зроблений хід, починаючи з першого.