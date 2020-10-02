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Кременчук, Спорт, Афіша

11 жовтня у центрі Кременчука відбудуться шахові бої

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 281

Змагання відбудуться серед молоді 

11 жовтня відбудеться дитячий турнір з блискавичних шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020». Змагання відбудуться в ТЦ «Мега», 4 поверх (вул. Соборна, 15/42). 


Близько 30 учасників 2003 р.н. та молодші, не нижче 4 розряду змагатимуться за звання кращого. 

 
Учасники зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів (користуватись захисними масками)


Попередня реєстрація та довідки: тел./Viber 093 4477364


Підтвердження реєстрації в день гри: 10.15–10.45


Початок турніру: 11.00


Система проведення змагань – швейцарська, 9 турів.


Контроль часу: 5 хвилин на партію кожному гравцеві з додаванням 2 секунд на кожний зроблений хід, починаючи з першого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
компанія «Інтера Люкс»

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