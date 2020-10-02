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Біля Кременчуцького ліцею №25 облаштовують новий тротуар

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 635

 

До цього відремонтували дорогу, що веде до школи, та зробили тротуар вздовж паркану дитсадочка №33, який знаходиться навпроти

Працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» укладають новий асфальт на тротуарі на вулиці Гвардійській біля Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».


Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, цьогоріч провели комплексний благоустрій території в районі ліцею №25.


Комунальники виконали поточний ремонт дороги на вулиці Гвардійській, що веде до навчального закладу та дитячого садка №33, облаштували тротуар вздовж паркану дитячого садочка, відремонтували дорогу та тротуар на вулиці Генерала Родимцева.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт дорог тротуар лицей школа
компанія «Інтера Люкс»

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