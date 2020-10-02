Біля Кременчуцького ліцею №25 облаштовують новий тротуар

До цього відремонтували дорогу, що веде до школи, та зробили тротуар вздовж паркану дитсадочка №33, який знаходиться навпроти
Працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» укладають новий асфальт на тротуарі на вулиці Гвардійській біля Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».
Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, цьогоріч провели комплексний благоустрій території в районі ліцею №25.
Комунальники виконали поточний ремонт дороги на вулиці Гвардійській, що веде до навчального закладу та дитячого садка №33, облаштували тротуар вздовж паркану дитячого садочка, відремонтували дорогу та тротуар на вулиці Генерала Родимцева.