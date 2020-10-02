Біля Кременчуцького ліцею №25 облаштовують новий тротуар

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До цього відремонтували дорогу, що веде до школи, та зробили тротуар вздовж паркану дитсадочка №33, який знаходиться навпроти