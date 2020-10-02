Кольоровий Будда з'явився у Кременчуці

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 617 Коментарів: 3

У Кременчуці з'явився кольоровий Будда. Різнокольоровий арт-об'єкт знаходиться в нагірній частині міста. Про це повідомила художниця Даниила Нич.





- Ця скульптура Будди, що стоїть у дворі будинку, вже нікого не дивувала і служила місцем для повзання дітей і биття палицею. Але, з ініціативи небайдужого мешканця цього будинку, вона перетворилася в арт-об'єкт. Три ескізи, закупівля матеріалу і 15 годин роботи. Презентую вам новий арт-об'єкт, - написала художниця.



