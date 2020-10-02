Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Культура, Кременчуг

Кольоровий Будда з'явився у Кременчуці

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 617 Коментарів: 3

 

Різнокольоровий арт-об'єкт знаходиться в нагірній частині Кременчука

У Кременчуці з'явився кольоровий Будда. Різнокольоровий арт-об'єкт знаходиться в нагірній частині міста. Про це повідомила художниця Даниила Нич.


- Ця скульптура Будди, що стоїть у дворі будинку, вже нікого не дивувала і служила місцем для повзання дітей і биття палицею. Але, з ініціативи небайдужого мешканця цього будинку, вона перетворилася в арт-об'єкт. Три ескізи, закупівля матеріалу і 15 годин роботи. Презентую вам новий арт-об'єкт, - написала художниця. 


Gepostet von Даниила Нич am Samstag, 3. Oktober 2020

2
Автор: Альона Душенко
Теги: будда
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

803
почемучка:
Сьогодні, 08:23

Молодці!

Але місцем для ковзання і побиття, я так думаю, бути не перестане

А чому обличчя кольором мерця?


0 1
82
Slav:
Сьогодні, 09:03

Всё хорошо..., а когда вспомнят наше? почему допустим не поставить Перуну? Ладе?...как не странно, но мы знаем все культуры и религии всего Мира!!!...но только не своё.


3 0
3
ABCD:
Сьогодні, 09:08

Цитата: почемучка

Молодці!

Але місцем для ковзання і побиття, я так думаю, бути не перестане

А чому обличчя кольором мерця?

Треба було розкрасити обличчя татуюваннями маорі


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх