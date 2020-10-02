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Кременчук, Політика, Україна, Світ

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан не відрізнив програму «Єдиної Росії» від «Слуги народу»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 480 Коментарів: 4

 

Журналісти переклали програму партії «Єдина Росія» українською і розпитали депутатів про хід виконання окремих її пунктів

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан не відрізнив програму «Єдиної Росії» від «Слуги народу». Про це йдеться в матеріалі Bihus.info.


В рамках експерименту журналісти зачитували «слугам народу» окремі пункти перекладу програми «Єдиної Росії» і просили відзвітувати про їх виконання.


Олексій Мовчан не запідозрив каверзи й після словосполучення «федеральний інвестиційний конвеєр», незважаючи на те, що Україна - не федерація.


- Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть на порядку денному відстрочка вступу в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити, - відповів він.


А про «федеральний інвестиційний конвеєр» пояснив, що це «просто така яскрава облуда для визначення державно-приватного партнерства».


2
Автор: Руслана Горгола Відео: BIHUS info
Теги: Олексій Мовчан Слуга народа
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

3
ABCD:
Сьогодні, 09:12

Ефект Данінга-Крюгера. Починається з ідіотів-виборців.


10 3
246
Dmytro:
Сьогодні, 09:21

Цитата: ABCD

Ефект Данінга-Крюгера. Починається з ідіотів-виборців.

За кого надо было голосовать?


3 0
241
Piton78:
Сьогодні, 09:42

Ось і відповідь на питання які достойні кандадати на початку списка, в якому не вистачило місця лікарю Зауральському! І взагалі ну який з Мовчана депутат, так сімейна традиція біля кормушки хавати ось шапкокралов і пристроїв племінничка. Фууу гидота!


5 0
803
почемучка:
Сьогодні, 09:47

Цитата: Piton78
не вистачило місця лікарю Зауральському
лікар має лікувати, будівельник - будувати, електрик - електрикувати. А якщо поєднувати з депутатством, то як в приказці - "на двох стільцях не всидиш"


1 0

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