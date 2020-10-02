Журналісти переклали програму партії «Єдина Росія» українською і розпитали депутатів про хід виконання окремих її пунктів
Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан не відрізнив програму «Єдиної Росії» від «Слуги народу». Про це йдеться в матеріалі Bihus.info.
В рамках експерименту журналісти зачитували «слугам народу» окремі пункти перекладу програми «Єдиної Росії» і просили відзвітувати про їх виконання.
Олексій Мовчан не запідозрив каверзи й після словосполучення «федеральний інвестиційний конвеєр», незважаючи на те, що Україна - не федерація.
А про «федеральний інвестиційний конвеєр» пояснив, що це «просто така яскрава облуда для визначення державно-приватного партнерства».