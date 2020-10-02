Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан не відрізнив програму «Єдиної Росії» від «Слуги народу»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 480 Коментарів: 4

Журналісти переклали програму партії «Єдина Росія» українською і розпитали депутатів про хід виконання окремих її пунктів

Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан не відрізнив програму «Єдиної Росії» від «Слуги народу». Про це йдеться в матеріалі Bihus.info .





В рамках експерименту журналісти зачитували «слугам народу» окремі пункти перекладу програми «Єдиної Росії» і просили відзвітувати про їх виконання.





Олексій Мовчан не запідозрив каверзи й після словосполучення «федеральний інвестиційний конвеєр», незважаючи на те, що Україна - не федерація.





- Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть на порядку денному відстрочка вступу в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити, - відповів він.





А про «федеральний інвестиційний конвеєр» пояснив, що це «просто така яскрава облуда для визначення державно-приватного партнерства».



