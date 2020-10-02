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Кременчук, Здоров'я

Як захистити себе від гострих кишкових інфекцій - поради від Центру громадського здоров'я

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 332

 

Пропонують п'ять кроків, які зроблять ваше харчування безпечним

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

Кишкові інфекції передаються через споживання зараженої їжі, вживання зараженої води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.


Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.


Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій – слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. При перших симптомах звертайтеся до лікаря.


Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, дотримуйтеся 5 кроків до безпечнішої їжі та купайтеся у безпечній воді. Купайтеся у чистих водоймах і відпочивайте лише на офіційно відкритих для відпочинку пляжах і рекреаційних зонах.


5 кроків до безпечного харчування від Центру громадського здоров'я МОЗ України.


1.Підтримуйте чистоту:

  • мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;
  • мийте руки після відвідування туалету;
  • вимийте і продезинфікуйте всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі;
  • захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.

2. Відокремлюйте сиру їжу від готової:

  • відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів;
  • для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;
  • зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами.

3. Ретельно готуйте їжу:

  • ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти;
  • доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися при 100° С;
  • сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим безкольоровим, а не рожевим;
  • ретельно підігрівайте приготовану їжу.

4. Зберігайте їжу при безпечній температурі:

  • не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 20 хв;
  • не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;
  • не розморожуйте продукти при кімнатній температурі.

5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

  • використовуйте чисту або очищену воду;
  • обирайте свіжі і незіпсовані продукти;
  • ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх свіжими;
  • не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Віруси чи бактерії можуть потрапити в харчі на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: харчування інфекція
компанія «Інтера Люкс»
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