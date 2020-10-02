Богатир з Кременчука Костянтин Мельнічук тягав залізо на змаганнях зі стронгмену

Змагання до останнього часу були під питанням
У Харкові відбулися змагання зі стронгмену. До останнього дня спортсмени і організатори не знали відбудуться вони, через ситуацію в країні із захворюванням на корона вірус. Атлети були з Києва, Сум, Харкова та Кременчука. Наше місто представив богатир Костянтин Мельнічук, який нещодавно перейшов із любителів у професіонали. Хлопець був в абсолютній категорії і він зі своїми 93 кг змагався на рівних зі спортсменами, які мають вагу понад 110 кг. Серед учасників, які мали невеликий розрив по очках, Костянтин посів 5 місце.
По стандарту спортсмени виконали 5 вправ. Костянтину вдалося виконати:
1. гиря качка вагою 190 кг на відстань 20 м
2. підняття колоди над головою 110 кг за 1 хвилину
3. прогулянка фермера (дві валізи) 120 кожна пронести на 40 м
4. утримання бензопил на витягнутих руках по 6 кг в одну руку
5. кантування покришки вагою 300 кг 7 раз за хвилину часу