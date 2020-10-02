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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Богатир з Кременчука Костянтин Мельнічук тягав залізо на змаганнях зі стронгмену

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 440

 

Змагання до останнього часу були під питанням

У Харкові відбулися змагання зі стронгмену. До останнього дня спортсмени  і організатори не знали відбудуться вони, через ситуацію в країні із захворюванням на корона вірус. Атлети були з Києва, Сум, Харкова та Кременчука. Наше місто представив богатир Костянтин Мельнічук, який нещодавно перейшов із любителів у професіонали. Хлопець був в абсолютній категорії і він зі своїми 93 кг змагався на рівних зі спортсменами, які мають вагу понад 110 кг. Серед учасників, які мали невеликий розрив по очках, Костянтин посів 5 місце.

 

По стандарту спортсмени виконали 5 вправ. Костянтину вдалося виконати:


1. гиря качка вагою 190 кг на відстань 20 м
2. підняття колоди над головою 110 кг за 1 хвилину
3. прогулянка фермера (дві валізи) 120 кожна пронести на 40 м
4. утримання бензопил на витягнутих руках по 6 кг в одну руку
5. кантування покришки вагою 300 кг 7 раз за хвилину часу

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Автор: Альона Душенко
Теги: стронгмени Костянтин Мельнічук
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