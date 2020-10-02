Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині виявили 215 випадків COVID-19, в Україні – 4 661

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 197

 

Новий всеукраїнський антирекорд

В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 3 жовтня в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали.


2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 554 випадки;
  • Волинська область — 8 455 випадків;
  • Дніпропетровська область — 6 719 випадків;
  • Донецька область — 3 864 випадки;
  • Житомирська область — 6 468 випадків;
  • Закарпатська область — 10 105 випадків;
  • Запорізька область — 4 401 випадок;
  • Івано-Франківська область — 14 093 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 158 випадків;
  • м. Київ — 24 043 випадки;
  • Київська область — 9 591 випадок;
  • Львівська область — 21 032 випадки;
  • Луганська область — 1 207 випадків;
  • Миколаївська область — 3 490 випадків;
  • Одеська область — 14 379 випадків;
  • Полтавська область — 2 727 випадків;
  • Рівненська область — 12 956 випадків;
  • Сумська область — 4 908 випадків;
  • Тернопільська область — 14 167 випадків;
  • Харківська область — 20 104 випадки;
  • Херсонська область — 1 340 випадків;
  • Хмельницька область — 6 647 випадків;
  • Чернівецька область — 14 966 випадків;
  • Черкаська область — 4 430 випадків;
  • Чернігівська область — 4 518 випадків.

За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 215 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА.


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2727 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 1148 жителів області, продовжують лікування 1532 людини, зокрема 92 дитини. Всього зареєстровано 47 летальних випадків, нових за добу – 3 (Кременчук, Миргород, Миргородський район).


 


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 1359 (122 нові випадки);
  • Кременчук – 322 (24 нові випадки);
  • Полтавський район – 147 (13 нових випадків);
  • Миргород – 114 (4 нові випадки);
  • Горішні Плавні – 57 (2 нові випадки);
  • Лубни – 57;
  • Миргородський район – 50 (7 нових випадків);
  • Кременчуцький район – 49 (2 нові випадки);
  • Новосанжарський район – 48 (9 нових випадків);
  • Лохвицький район – 45 (1 новий випадок);
  • Кобеляцький район – 42 (5 нових випадків);
  • Диканський район – 41;
  • Шишацький район – 41;
  • Гадяч – 36 (7 нових випадків);
  • Зіньківський район – 36 (3 нові випадки);
  • Хорольський район – 31 (1 новий випадок);
  • Котелевський район – 30 (3 нові випадки);
  • Лубенський район – 30 (3 нові випадки);
  • Машівський район – 26;
  • Гребінківський район – 22;
  • Глобинський район – 21 (3 нові випадки);
  • Решетилівський район – 19 (1 новий випадок);
  • Пирятинський район – 18;
  • Гадяцький район – 17 (3 нові випадки);
  • Чутівський район – 14;
  • Козельщинський район – 13;
  • Карлівський район – 11;
  • Великобагачанський район – 10 (1 новий випадок);
  • Оржицький район – 10;
  • Семенівський район – 7 (1 новий випадок);
  • Чорнухинський район – 4.

Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»
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