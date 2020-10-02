За добу на Полтавщині виявили 215 випадків COVID-19, в Україні – 4 661

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В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 3 жовтня в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали.





2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 554 випадки;

Волинська область — 8 455 випадків;

Дніпропетровська область — 6 719 випадків;

Донецька область — 3 864 випадки;

Житомирська область — 6 468 випадків;

Закарпатська область — 10 105 випадків;

Запорізька область — 4 401 випадок;

Івано-Франківська область — 14 093 випадки;

Кіровоградська область — 1 158 випадків;

м. Київ — 24 043 випадки;

Київська область — 9 591 випадок;

Львівська область — 21 032 випадки;

Луганська область — 1 207 випадків;

Миколаївська область — 3 490 випадків;

Одеська область — 14 379 випадків;

Полтавська область — 2 727 випадків;

Рівненська область — 12 956 випадків;

Сумська область — 4 908 випадків;

Тернопільська область — 14 167 випадків;

Харківська область — 20 104 випадки;

Херсонська область — 1 340 випадків;

Хмельницька область — 6 647 випадків;

Чернівецька область — 14 966 випадків;

Черкаська область — 4 430 випадків;

Чернігівська область — 4 518 випадків.

За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 215 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2727 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 1148 жителів області, продовжують лікування 1532 людини, зокрема 92 дитини. Всього зареєстровано 47 летальних випадків, нових за добу – 3 (Кременчук, Миргород, Миргородський район).









Географія поширення інфекції:

Полтава – 1359 (122 нові випадки);

Кременчук – 322 (24 нові випадки);

Полтавський район – 147 (13 нових випадків);

Миргород – 114 (4 нові випадки);

Горішні Плавні – 57 (2 нові випадки);

Лубни – 57;

Миргородський район – 50 (7 нових випадків);

Кременчуцький район – 49 (2 нові випадки);

Новосанжарський район – 48 (9 нових випадків);

Лохвицький район – 45 (1 новий випадок);

Кобеляцький район – 42 (5 нових випадків);

Диканський район – 41;

Шишацький район – 41;

Гадяч – 36 (7 нових випадків);

Зіньківський район – 36 (3 нові випадки);

Хорольський район – 31 (1 новий випадок);

Котелевський район – 30 (3 нові випадки);

Лубенський район – 30 (3 нові випадки);

Машівський район – 26;

Гребінківський район – 22;

Глобинський район – 21 (3 нові випадки);

Решетилівський район – 19 (1 новий випадок);

Пирятинський район – 18;

Гадяцький район – 17 (3 нові випадки);

Чутівський район – 14;

Козельщинський район – 13;

Карлівський район – 11;

Великобагачанський район – 10 (1 новий випадок);

Оржицький район – 10;

Семенівський район – 7 (1 новий випадок);

Чорнухинський район – 4.

Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.