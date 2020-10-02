За добу на Полтавщині виявили 215 випадків COVID-19, в Україні – 4 661

Новий всеукраїнський антирекорд
В Україні зафіксовано 4 661 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 3 жовтня в Україні 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 353 летальних, 98 737 пацієнтів одужали.
2 362 857 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 146 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 554 випадки;
- Волинська область — 8 455 випадків;
- Дніпропетровська область — 6 719 випадків;
- Донецька область — 3 864 випадки;
- Житомирська область — 6 468 випадків;
- Закарпатська область — 10 105 випадків;
- Запорізька область — 4 401 випадок;
- Івано-Франківська область — 14 093 випадки;
- Кіровоградська область — 1 158 випадків;
- м. Київ — 24 043 випадки;
- Київська область — 9 591 випадок;
- Львівська область — 21 032 випадки;
- Луганська область — 1 207 випадків;
- Миколаївська область — 3 490 випадків;
- Одеська область — 14 379 випадків;
- Полтавська область — 2 727 випадків;
- Рівненська область — 12 956 випадків;
- Сумська область — 4 908 випадків;
- Тернопільська область — 14 167 випадків;
- Харківська область — 20 104 випадки;
- Херсонська область — 1 340 випадків;
- Хмельницька область — 6 647 випадків;
- Чернівецька область — 14 966 випадків;
- Черкаська область — 4 430 випадків;
- Чернігівська область — 4 518 випадків.
За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 215 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2727 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 1148 жителів області, продовжують лікування 1532 людини, зокрема 92 дитини. Всього зареєстровано 47 летальних випадків, нових за добу – 3 (Кременчук, Миргород, Миргородський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 1359 (122 нові випадки);
- Кременчук – 322 (24 нові випадки);
- Полтавський район – 147 (13 нових випадків);
- Миргород – 114 (4 нові випадки);
- Горішні Плавні – 57 (2 нові випадки);
- Лубни – 57;
- Миргородський район – 50 (7 нових випадків);
- Кременчуцький район – 49 (2 нові випадки);
- Новосанжарський район – 48 (9 нових випадків);
- Лохвицький район – 45 (1 новий випадок);
- Кобеляцький район – 42 (5 нових випадків);
- Диканський район – 41;
- Шишацький район – 41;
- Гадяч – 36 (7 нових випадків);
- Зіньківський район – 36 (3 нові випадки);
- Хорольський район – 31 (1 новий випадок);
- Котелевський район – 30 (3 нові випадки);
- Лубенський район – 30 (3 нові випадки);
- Машівський район – 26;
- Гребінківський район – 22;
- Глобинський район – 21 (3 нові випадки);
- Решетилівський район – 19 (1 новий випадок);
- Пирятинський район – 18;
- Гадяцький район – 17 (3 нові випадки);
- Чутівський район – 14;
- Козельщинський район – 13;
- Карлівський район – 11;
- Великобагачанський район – 10 (1 новий випадок);
- Оржицький район – 10;
- Семенівський район – 7 (1 новий випадок);
- Чорнухинський район – 4.
Полтава ввійшла до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. А до «жовтої» – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.