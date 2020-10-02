Дивовижні жінки, діти і кажани: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Дарина Гнатко «Гніздо кажана»
Скільки юних душ занапастив Данило Кажановський. Коли одна дівчина наклала на себе руки, козак Ілько Косозуб зібрав людей для помсти, і Данила спалили.
Минуло сто років. У Миргороді планує весілля Роман Кажановський, його наречена Ліза мала б радіти, якби не цей холод між ними. Натомість вона все частіше думає про Ярослава, кузена Романа та господаря маєтку «Гніздо Кажана». Люди кажуть, що він ще гірший від свого предка. Аби не втратити Лізу Роман розповідає, що Ярослав – справжнє чудовисько. Та поступово Ліза усвідомлює, що справжній монстр не завжди той, що з чорними крилами.
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«Захотела и смогла»
У цій книжці зібрані дивовижні історії жінок, які довели, що реалізувати свої мрії можливо в будь-якому віці. Та все ж ця книга для тих, кому за 50. В ній зібрані історії людей, що знайшли своє щастя у віці за 60 або й за 70 років, мимоволі заставляють згадати тих, хто не щасливий в 40, 30 чи навіть в 20 років. Про що б ви не мріяли – знайти хобі, налагодити особисте життя, позбутися зайвої ваги, почати робити нову кар’єру – сьогодні все це можливо, скільки б вам не було років.
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А, якщо ви не знаєте, що почитати дитині, то книга
Кристини Нестлінгер «Конрад, або дитина з бляшанки»
саме для вас.
Конрад – незвичайний хлопчик. І навіть не тому, що до пані Бартолотті його приніс поштар у бляшанці. А через те, що Конрад занадто слухняний, чемний, страшенно нудний і зовсім не має друзів. Тож Берта Бартолотті та її сусідка дівчинка Кіті обов’язково мають перетворити ідеальну дитину на нормального хлопчика…