Дивовижні жінки, діти і кажани: що кременчужанам почитати на вихідних

Дарина Гнатко «Гніздо кажана»

Скільки юних душ занапастив Данило Кажановський. Коли одна дівчина наклала на себе руки, козак Ілько Косозуб зібрав людей для помсти, і Данила спалили.

Минуло сто років. У Миргороді планує весілля Роман Кажановський, його наречена Ліза мала б радіти, якби не цей холод між ними. Натомість вона все частіше думає про Ярослава, кузена Романа та господаря маєтку «Гніздо Кажана». Люди кажуть, що він ще гірший від свого предка. Аби не втратити Лізу Роман розповідає, що Ярослав – справжнє чудовисько. Та поступово Ліза усвідомлює, що справжній монстр не завжди той, що з чорними крилами.