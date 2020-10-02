Кременчуцькі рятувальники «евакуювали» з верхівки дерева кота

Сьогодні, третього жовтня, кременчуцькі пожежники приїхали у двір будинку №56 на вулиці Івана Мазепи рятувати кота. Зателефонували на «101» та повідомили, що кіт сидить на дереві на рівні 5 поверху і не може самостійно спуститися.
Зі слів власниці її улюбленець заліз на дах п’ятиповерхового будинку та стрибнув на верхівку дерева. Там просидів від учорашнього дня та кликав про допомогу.
У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що за допомогою автодрабини рятувальники «евакуювали» кота з дерева.