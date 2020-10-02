Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Надзвичайні новини

Кременчуцькі рятувальники «евакуювали» з верхівки дерева кота

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 283

 

Хвостатий сидів на рівні п'ятого поверху

Сьогодні, третього жовтня, кременчуцькі пожежники приїхали у двір будинку №56 на вулиці Івана Мазепи рятувати кота. Зателефонували на «101» та повідомили, що кіт сидить на дереві на рівні 5 поверху і не може самостійно спуститися.


Зі слів власниці її улюбленець заліз на дах п’ятиповерхового будинку та стрибнув на верхівку дерева. Там просидів від учорашнього дня та кликав про допомогу.


У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що за допомогою автодрабини рятувальники «евакуювали» кота з дерева.

2
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке ДСНС
Теги: кіт ДСНС
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх