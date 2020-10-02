У Кременчуці коронавірус виявили у двомісячного немовля

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Загалом за 2 жовтня в місті інфекцію діагностували у 24 людей

2 жовтня у місті зареєстровано 24 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За інформацією пресслужби мерії, захворіли тринадцять жінок віком від 36 до 73 років та десять чоловіків віком від 24 до 89 років. Також захворіло двомісячне немовля.





Шістнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Вісім - лікуються в інфекційному відділенні.

По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало дев'ять осіб.





Всього зареєстровано 349 випадків. Одужали 220 осіб. Померло 9 осіб