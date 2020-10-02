Уряд переніс робочі дні у 2021 році

2020 рік ще не завершився, а Кабін вже вирішив, які суботи 2021 для українців стануть робочими
Днями Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження про перенесення робочих днів у 2021 році.
Керівники підприємств, установ та організацій, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:
Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
Кабмін вважає, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку і дозвілля, а також створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України.
Також це не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року і не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва та надходжень до бюджету.