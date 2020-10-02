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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

Усним зауваженням «покарали» у Кременчуці маршрутника, який перевозив пасажирів понад норми

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 723

Чоловік свою вину визнав

Наприкінці вересня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Адмінматеріал склали на водія маршрутки, який перевозив понаднормову кількість пасажирів. Чоловіка зупинили 25 червня на вулиці Київській. В салоні автомобіля ГАЛАЗ-3207 замість 23 осіб, що передбачено технічною характеристикою даної машини, було 26 людей.


Водій в судове засідання не з`явився. У протоколі про адміністративне правопорушення вказав, що вину визнав. Розповів, що взяв сім`ю з 4 осіб: мати з дитиною сіли на сидіння, а батько з сином стояли.


Водія визнали винним, звільнили від адміністративної відповідальності і обмежилися усним зауваженням. Провадження у справі закрили.


З текстом постанови можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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