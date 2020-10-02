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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині через зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 1 085

 

Смертельна ДТП сталася на трасі «Київ-Харків»

Сьогодні, третього жовтня, близько 13.00 сталася автопригода на трасі «Київ-Харків». Два автомобілі зіштовхнулися неподалік повороту до села Глибока Долина колишнього Хорольського району, – повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


На місці пригоди правоохоронці встановили, що зіткнулися вантажний автомобіль MAN та легковий автомобіль ВАЗ. Унаслідок ДТП 25-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення Хорольської районної лікарні. Проте невдовзі молодик помер в лікарні. Також до медзакладу з травмами привезли 26-річну пасажирку легковика.


На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП вантажівка легковик
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