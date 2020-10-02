На Полтавщині через зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

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Сьогодні, третього жовтня, близько 13.00 сталася автопригода на трасі «Київ-Харків». Два автомобілі зіштовхнулися неподалік повороту до села Глибока Долина колишнього Хорольського району, – повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





На місці пригоди правоохоронці встановили, що зіткнулися вантажний автомобіль MAN та легковий автомобіль ВАЗ. Унаслідок ДТП 25-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення Хорольської районної лікарні. Проте невдовзі молодик помер в лікарні. Також до медзакладу з травмами привезли 26-річну пасажирку легковика.





На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.