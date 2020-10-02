У Центрі громадського здоров’я України розповіли, чому не варто самостійно обирати антибіотики

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 454

Антибіотики впливають лише на бактерії. Побороти віруси такими ліками не вийде

Антибіотики — це антимікробні препарати, які діють виключно на бактерії. На сьогодні існує багато груп антибіотиків (цефалоспорини, пеніциліни, фторхінолони тощо), кожен з них має свої особливості.



Як вони працюють?



Антибіотики впливають на:

синтез клітинної стінки — захисного шару бактерії;

функціонування клітинної мембрани;

процес вироблення енергії, який відбувається всередині бактерії;

синтез нуклеїнових кислот, який забезпечує розмноження;

синтез білків, які необхідні для розмноження, росту і функціонування.

Деякі антибіотики мають бактерицидну дію (вбивають бактерії), інші — бактеріостатичну (пригнічують їх розмноження).



Слід пам’ятати, що вірусні захворювання, можуть мати симптоми, подібні до бактеріальних, - інформують у Центрі громадського здоров'я України.



Антибіотики не впливають на віруси. Вірусні частини (віріони) складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), вкритої оболонками. Ці оболонки мають іншу структуру, ніж стінки бактерій, і тому є нечутливими до антибіотиків. Віруси проникають всередину клітини і руйнують її зсередини. Генетичний матеріал звільняється від оболонок, вбудовується в ядро клітини і налаштовує її створювати нові віріони. Через складне розмноження та відсутність процесів життєдіяльності в самій вірусній часточці, вона є недоступною для впливу антибіотиків.

Нераціональне вживання антибіотиків згубно впливає на корисну мікрофлору організму та формує стійкість бактерій до ліків. Задля виживання мікроби винаходять нові захисні стратегії — «механізми резистентності». Бактерії «записують» їх на свою ДНК і таким чином передають резистентність наступним поколінням.



Антибіотики вбивають бактерії, що спричинили хворобу, але стійкі мікроби не помирають. Лікувати бактеріальні інфекційні хвороби стає важче, зростають тривалість госпіталізації, медичні витрати, зростає смертність від інфекційних хвороб.



Для того, щоби правильно встановити збудник інфекції (вірус чи бактерія), зверніться до сімейного лікаря, виконуйте його рекомендації, пройдіть необхідні лабораторні дослідження.



Приймати антибіотики можна лише за призначенням лікаря з дотриманням дозування, частоти і тривалості прийому.