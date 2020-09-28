Тримай себе в формі: афіша спортивних заходів на жовтень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 321

Дата прове-дення Назва та зміст заходу Місце проведення Структур-ний підрозділ, відповідаль-ний за проведення заходу 03.10 10.00 Чемпіонат міста з тхеквондо (ВТФ) серед юнаків та юніорів Спортивна зала КДЮСШ №2, (М. Залудяка, 5) Кременчуцька федерація тхеквондо (ВТФ) 03.10 11.00 Змагання з дитячих велоперегонів «По-дорослому. Осінь 2020» Міський парк культури і відпочинку «Придніпров-ський» Управління молоді та спорту За призначенням Фінальні ігри чемпіонату України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 (плей - офф) ХК «Кременчук» - Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77) Федерація хокею України спільно з ХК «Кременчук» 10.10 18.00 Чемпіонат міста з довгого динного бігу «Кремінь Світло Ран» Літня сцена Придніпровсь-кого парку (вул. Коцюбинського,2) Клуб любителів бігу «Кремінь»





















































































































Організатори фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань мають забезпечити виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постановою головного державного санітарного лікаря України від 18.09.2020 №54 «Про затвердження протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).