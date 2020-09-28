Тримай себе в формі: афіша спортивних заходів на жовтень

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Дата прове-дення
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Назва та зміст заходу
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Місце проведення
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Структур-ний підрозділ, відповідаль-ний за проведення заходу
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03.10
10.00
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Чемпіонат міста з тхеквондо (ВТФ) серед юнаків та юніорів
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Спортивна зала КДЮСШ №2, (М. Залудяка, 5)
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Кременчуцька федерація тхеквондо (ВТФ)
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03.10
11.00
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Змагання з дитячих велоперегонів «По-дорослому. Осінь 2020»
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Міський парк культури і відпочинку «Придніпров-ський»
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Управління молоді та спорту
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За призначенням
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Фінальні ігри чемпіонату
України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону
2019-2020 (плей - офф)
ХК «Кременчук» -
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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Федерація хокею України спільно з
ХК «Кременчук»
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10.10
18.00
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Чемпіонат міста з довгого динного бігу «Кремінь Світло Ран»
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Літня сцена Придніпровсь-кого парку (вул. Коцюбинського,2)
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Клуб любителів бігу «Кремінь»
Організатори фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань мають забезпечити виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постановою головного державного санітарного лікаря України від 18.09.2020 №54 «Про затвердження протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).