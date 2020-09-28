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Кременчук8
Кременчук, Спорт, Статистика

Тримай себе в формі: афіша спортивних заходів на жовтень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 321

Вйо на спортивні заходи:)

Дата прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

Структур-ний підрозділ, відповідаль-ний за проведення заходу

03.10

10.00

Чемпіонат міста з тхеквондо      (ВТФ)              серед  юнаків та юніорів

Спортивна зала  КДЮСШ №2, (М. Залудяка, 5)

Кременчуцька федерація тхеквондо (ВТФ)

03.10

11.00

Змагання з дитячих велоперегонів  «По-дорослому. Осінь 2020»

 

Міський парк культури і відпочинку «Придніпров-ський»

Управління молоді та спорту

За призначенням

Фінальні ігри чемпіонату

 України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону            

2019-2020         (плей - офф)

ХК «Кременчук» -

 

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

Федерація хокею України спільно з

ХК «Кременчук»

10.10

18.00

Чемпіонат міста з довгого динного бігу                 «Кремінь Світло Ран»

Літня сцена Придніпровсь-кого парку  (вул. Коцюбинського,2)

Клуб любителів бігу «Кремінь»






























Організатори фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань мають забезпечити  виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постановою головного державного санітарного лікаря України від 18.09.2020 №54 «Про затвердження протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Автор: Альона Душенко
Теги: афіша спорт
компанія «Інтера Люкс»

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