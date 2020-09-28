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Надзвичайні новини

На проспекті Свободи «притерлися» дві маршрутки

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 752 Коментарів: 2

 

ДТП сталася на зупинці «Троїцький ринок»

Сьогодні вранці, 2 жовтня, на зупинці «Троїцький ринок» сталася ДТП.


Очевидці повідомили «Телеграфу», що через недотримання безпечного інтервалу зіштовхнулися дві маршрутки.


Попередньо люди не постраждали.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП маршрутки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

793
почемучка:
Сьогодні, 09:58

який конь придумав зупинятись на проїзджій частині для посадки/висадки?


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Туся:
Сьогодні, 10:16

це і не дивно. водії маршруток не взаємновічливі! Один одного переганяють, підрізають. І, в таких перегонах, їм начхати на своїх пасажирів.


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