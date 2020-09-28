На проспекті Свободи «притерлися» дві маршрутки

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 752 Коментарів: 2

ДТП сталася на зупинці «Троїцький ринок»

Сьогодні вранці, 2 жовтня, на зупинці «Троїцький ринок» сталася ДТП.





Очевидці повідомили «Телеграфу», що через недотримання безпечного інтервалу зіштовхнулися дві маршрутки.





Попередньо люди не постраждали.