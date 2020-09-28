На проспекті Свободи «притерлися» дві маршрутки

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ДТП сталася на зупинці «Троїцький ринок»
Сьогодні вранці, 2 жовтня, на зупинці «Троїцький ринок» сталася ДТП.
Очевидці повідомили «Телеграфу», що через недотримання безпечного інтервалу зіштовхнулися дві маршрутки.
Попередньо люди не постраждали.
який конь придумав зупинятись на проїзджій частині для посадки/висадки?
це і не дивно. водії маршруток не взаємновічливі! Один одного переганяють, підрізають. І, в таких перегонах, їм начхати на своїх пасажирів.