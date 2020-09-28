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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Готуйте запитання: «Кремінь» проведе зустріч з вболівальниками

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 376

 

Зустріч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена»

3-го жовтня, у суботу, о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудеться зустріч з вболівальниками. Головний тренер «Кременя» Олександр Головко та керівництво клубу відповість на питання вболівальників.


Після спілкування можна сфотографуватися з головним тренером й особисто побажати удачі команді перед виїздом на гру з «Вересом».


Нагадаємо, що команда перед стартом весняної та осінньої частин чемпіонату проводить традиційні зустрічі з вболівальниками. Востаннє команда та вболівальники спілкувалися взимку перед карантином. Через відсутність міжсезоння та короткий час на підготовку команди до сезону не вдалося провести зустріч. Тому всі охочі вже цими вихідними матимуть змогу задати питання, які їх цікавлять.


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

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