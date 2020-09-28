«Залізна Катя» та запеклі бої шашистів: у Кременчуці відбулися змагання з шашок

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 366

Цими вихідними, 26 та 27 вересня, у Кременчуці відбувся Відкритий турнір з шашок. Як розповів Телеграфу директор шахово-шашкового клубу Каїсса Володимир Груздєв, приготували у святкові дні міста кременчуцькі шашкісти і шашкістки. Вони з’ясовували, хто з них кращий гравець.





Першими в боротьбу за звання чемпіонки міста вступили семеро жінок, серед яких крім кременчужанок була досвідчена черкащанка, учасниця чемпіонатів України Тетяна Валицька та позаминулорічна чемпіонка Кременчука «залізна Катя» - Катерина Гончарова, яка бажала повторити свій успіх. Але вже на початку турніру на шляху Катерини встала минулорічна чемпіонка міста Валентина Клименко - шашкістка зі справжнім чоловічим характером, яка двічі святкувала перемогу над суперницями.





Надалі, Катерина, бажаючи наздогнати лідерів, «перегинаючи палку» ще двічі програє кременчужанкам Ользі Котлік – 4 місце, та Анні Довгаль - 5 місце, має при цьому мікроскопічну перевагу, в той самий час, як Тетяна Вилуцька упевнено йшла до перемоги, перемагаючи у двох партіях з «сухим» рахунком.





Близька до перемоги над лідером була в другої партії Анна Довгаль, яка маючи впевнену перевагу, замість того, щоб спокійно довести партію до перемоги, почала «рубити прапор», тобто грати на падіння фляжка на годиннику суперниці, чим досвідчена Тетяна скористалася, одержав чергову перемогу.



Призери чемпіонату виявилися тільки в останньому сьомому турі, хоча його переможниця - Тетяна Валицька з 10 очками вже була недосяжна для інших завдяки стовідсотковим перемогам. Якщо Ольга Котлік та Валентина Клименко граючи між собою одержали кожна по перемозі, то Катерина Гончарова, граючи з чемпіонкою зуміла одержати перемоги в обох зустрічах та з 8 очками наздогнати Валентину Клименко, але стала лише 3 поступивши тої в особистої зустрічі.



Але Катерина повною мірою «відігралась» вже в чоловічому чемпіонаті, в якому вона з Тетяною Валицькою грала разом з 13 чоловіками і який проходив в 9 турів за швейцарською системою. Вже в першому турі вона робить нічию з Анатолієм Остапченком з Козельщини, як виявилось пізніше 3 призером чемпіонату і до двобою в сьомому турі з лідером чемпіонату Ігорем Дяченком очолює чемпіонську гонку. Поступившись майбутньому чемпіону Катерина трохи гальмує, але в підсумку з 5, 5 очками ділить міста з 3 по 6 вслід за кременчужанином В.Мількіним- 4 місце та Юрієм Гармашем - 5 місце також з 5,5 очками.