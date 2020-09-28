Напад на «Швидко гроші» у Кременчуці: справу передали до суду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 406 Коментарів: 1

Справу щодо чоловіка, який напав на «Швидко гроші» у Кременчуці, передали до суду. Про це стало відомо від пресслужби Полтавської обласної прокуратури.





Нагадаймо, 20 червня у Кременчуці підозрюваний до смерті забив 35-річну касирку установи «Швидко гроші» – чоловік наніс не менше 8 ударів молотком по голові. Також забрав із сейфа понад 24 тисяч гривень, мобільний телефон потерпілої і зник. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня жінка померла в реанімаційному відділенні лікарні. Зловмисника правоохоронці затримали 24 червня.









Наразі він перебуває під вартою.





33-річному кременчужанину кримінують розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).



