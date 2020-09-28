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Надзвичайні новини

Напад на «Швидко гроші» у Кременчуці: справу передали до суду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 406 Коментарів: 1

 

Чоловіку інкримінують розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів

Справу щодо чоловіка, який напав на «Швидко гроші» у Кременчуці, передали до суду. Про це стало відомо від пресслужби Полтавської обласної прокуратури.


Нагадаймо, 20 червня у Кременчуці підозрюваний до смерті забив 35-річну касирку установи «Швидко гроші» – чоловік наніс не менше 8 ударів молотком по голові. Також забрав із сейфа понад 24 тисяч гривень, мобільний телефон потерпілої і зник. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня жінка померла в реанімаційному відділенні лікарні. Зловмисника правоохоронці затримали 24 червня.


Кременчужанин, який напав на «Швидко гроші», зробив це, щоб віддати інший кредит 


Наразі він перебуває під вартою.


33-річному кременчужанину кримінують розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

 


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розбій вбивство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

827
Angel737:
Сьогодні, 16:24

Надеюсь и желаю, Суд назначит - Пожизненно в Тюрьме провести всю жизнь.


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